Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.0 комментариев
Турция и ЕС впервые договорились о строительстве военных кораблей
«Анадолу»: Турция и ЕС впервые договорились о строительстве военных кораблей
Турецкая компания STM Defence Technologies выиграла тендер на строительство двух кораблей для ВМС Португалии, что ознаменовало первый случай экспорта военных кораблей из Турции в страну ЕС и НАТО.
Как сообщает агентство «Анадолу», Турция впервые экспортирует военные корабли в страну-член ЕС и НАТО. Два судна снабжения и материально-технической поддержки будут построены турецкой компанией STM для ВМС Португалии. STM выиграла тендер, обойдя ведущие мировые военно-морские компании, и станет генеральным подрядчиком строительства судов в Турции.
Церемония подписания контракта между Турцией и Португалией прошла в Лиссабоне. На ней присутствовали высокопоставленные представители обоих государств, включая президента компании Defence Industries Халука Гергюна и командующего ВМС Португалии адмирала Энрике Гувейя-э-Мело. Гергюн подчеркнул, что сотрудничество с союзниками по НАТО является для Турции приоритетом. «Эти корабли помогут португальским ВМС более эффективно действовать на море», – заявил он в ходе церемонии.
Гергюн также отметил, что контракт с Португалией означает не только приобретение новой военной техники, но и открытие более широких отношений. Турция готова поддержать португальские ВМС, делясь своими знаниями и технологиями для повышения боеготовности и роста флота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бутылка шампанского не разбилась о корвет «Гетман Иван Выговский» во время церемонии спуска на воду в Турции, а Зеленский дал новым украинским корветам имена гетманов Мазепы, предавшего Петра I, и Ивана Выговского, который предал Богдана Хмельницкого.