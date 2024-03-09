До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.8 комментариев
Рогов: Зеленский неспроста назвал украинские корветы именами предателей
Новые корветы ВМС Украины получили имена предателей, так как они близки по духу украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов обратил внимание, что Зеленский дал новым украинским корветам имена гетманов Мазепы, предавшего Петра I, и Ивана Выговского, который предал Богдана Хмельницкого, передает РИА «Новости».
«Видимо, Зеленскому Мазепа и Выговский близки по духу своим предательством национальных интересов и беспринципностью», – предположил Рогов.
Он также напомнил о судьбах Мазепы и Выговского после предательства: первый умер на чужбине, а второй попал в немилость у поляков и был ими казнен. «Судьба Зеленского как всякого предателя тоже предопределена», – подытожил Рогов.
Ранее сообщалось, что Зеленский в Турции намерен посетить верфи, где строятся корветы для ВМС Украины.