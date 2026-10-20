Число погибших при ударе по военному лагерю в Йемене выросло до 73

Tекст: Валерия Городецкая

Удар пришелся на лагерь для сотрудников служб безопасности и полиции, расположенный на юго-востоке страны, передает РИА «Новости». В заявлении местных властей отмечается, что поисковые мероприятия на месте происшествия продолжаются.

На данный момент устанавливается судьба еще 14 человек, которые числятся пропавшими без вести после атаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник количество жертв удара хуситов по военному лагерю в Йемене достигло 53.

В воскресенье шесть человек пострадали при атаке мятежников на саудовский город Наджран.

В начале месяца хуситы атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.