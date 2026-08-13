Аксаков заявил о скором исчезновении карт Visa и Mastercard

Аксаков спрогнозировал уход карт Visa и Mastercard из России из-за износа

Tекст: Мария Иванова

Карты Visa и Mastercard рискуют окончательно уйти с российского рынка из-за невозможности их обновления, передает ТАСС.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что эмитенты прекратили поддержку этих платежных систем на территории страны.

«Просто сами Visa и Mastercard изнашиваются, поскольку их не обновляют эмитенты соответствующие, то есть они не дают возможности использовать Visa и Mastercard на территории России, соответственно, спрос на эти карты резко упал», – пояснил депутат. При этом он подчеркнул, что действующие карты никто принудительно ограничивать не планирует.

Парламентарий рекомендовал россиянам переходить на национальную платежную систему «Мир» по мере прихода старого пластика в негодность. Использование изношенных карт может стать небезопасным и привести к сбоям при проведении транзакций.

Точные сроки полного отказа от западных систем Аксаков называть не стал, оставив выбор за гражданами. Ранее он называл использование таких карт рудиментом и прогнозировал, что к 2027 году 90% банковских карт в стране будут принадлежать системе «Мир».

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Анатолий Аксаков спрогнозировал вытеснение иностранных банковских карт системой «Мир» к 2027 году.

Глава НСПК Дмитрий Дубынин заявил о фактическом исчезновении Visa и Mastercard с отечественного рынка.

Представитель Банка России Алла Бакина указала на необходимость окончательного ухода этих платежных систем из страны.