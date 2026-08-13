Politico: Европейский протекционизм блокирует экспорт украинского зерна

Politico: Экспорт украинского зерна остановился из-за европейских союзников

Tекст: Мария Иванова

Резкое падение украинского аграрного экспорта вызвано блокировкой черноморских портов и засухой на Дунае, пишет Politico.

За первые дни августа страна вывезла лишь 463 тыс. тонн зерна. «Если так пойдет и дальше, мы снова получим глобальный рост цен как минимум на 25-30% со всеми последствиями, которые мы имели в 2022 году для мировой продовольственной инфляции», – заявил украинский министр агрополитики Тарас Высоцкий.

К ноябрю республика рискует полностью исчерпать мощности для хранения урожая. Киев уже запросил у Еврокомиссии 220 млн евро для финансовой поддержки фермеров. Сухопутная логистика обходится на 50-70 долларов дороже за каждую тонну, поэтому экспорт по новым ценам стал совершенно нерентабельным.

Альтернативные маршруты через Европу осложняются жесткими запретами соседей. Польша, Венгрия и Словакия отказываются снимать эмбарго на импорт украинской продукции. Варшава допускает исключительно транзит зерна, однако польские фермеры не верят обещаниям властей и опасаются незаконной продажи товара на внутреннем рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины.

На фоне морской блокады вывоз сельскохозяйственной продукции из страны резко сократился.

Из-за проблем с логистикой украинские аграрии столкнутся с критической нехваткой складских мощностей для зерна.