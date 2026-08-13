Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Аграрии Молдавии возмутились скидкой на транзит украинского зерна
Молдавские фермеры пригрозили протестами из-за льгот на украинское зерно
Сельхозпроизводители Молдавии выразили недовольство решением властей предоставить скидку на железнодорожный транзит зерновых с Украины, опасаясь обвала внутренних цен.
Ассоциация «Сила фермеров» заявила, что правительство Молдавии предоставило льготы для украинских товаров в ущерб местным производителям, передает РИА «Новости».
С 1 января 2026 года в стране отменили лицензирование импорта зерна и масличных культур с Украины, и пятого августа аграрии потребовали вернуть эту меру для защиты внутреннего рынка.
«Мы узнали из поста премьер-министра Украины о предоставлении 50% скидки на транзит украинских товаров железнодорожным транспортом, существует огромный риск обвала внутренних цен на зерновые и масличные культуры. Просим о срочной встрече с премьер-министром, в случае дальнейшего игнорирования мы оставляем за собой право на все юридические действия в целях защиты», – говорится в заявлении ассоциации.
Фермеры подчеркнули, что решение было принято без консультаций с местными производителями. Они опасаются нехватки транспортных мощностей для экспорта собственной продукции, учитывая хороший урожай и то, что в июле почти треть молдавской пшеницы была вывезена по железной дороге. Аграрии предупреждают о возможных финансовых трудностях и массовых протестах в случае отказа властей продлить режим лицензирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Киев запросил у Кишинева скидку в 50% на железнодорожные перевозки зерна.
Жесткие ограничения соседних стран парализовали вывоз украинской сельскохозяйственной продукции.
Молдавские аграрии еще в 2024 году требовали запретить автомобильный транзит масличных культур с Украины.