В Шереметьево изъяли чемодан с десятками частей редких крокодилов

ФТС сообщила о задержании пассажира с 64 частями редких крокодилов

Tекст: Мария Иванова

Таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли незаконный ввоз частей редких рептилий. У 60-летнего россиянина, прилетевшего из китайского Хайкоу, в багаже нашли незадекларированные товары, передает РИА «Новости».

«Лапы, головы и кожу крокодилов обнаружили таможенники в багаже россиянина. 64 части крокодила обнаружили шереметьевские таможенники в багаже 60-летнего россиянина, прибывшего из Хайкоу», – сообщили в пресс-службе ФТС.

Пассажир проходил через «зеленый» коридор, когда инспекторы решили провести выборочный контроль.

Задержанный пояснил, что приобрел головы, лапы, челюсти и кожу исключительно для личных нужд. Мужчина утверждал, что не знал о международных запретах на перевозку подобных товаров. Однако экспертиза установила, что эти части находятся под защитой Конвенции СИТЕС, а их общая стоимость превышает 250 тыс. рублей.

В отношении нарушителя возбуждено административное дело о недекларировании товаров. Теперь ему грозит штраф до двукратной стоимости изъятого имущества, а также возможная конфискация.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе красноярские таможенники изъяли у туристки чучело сиамского крокодила.

В конце прошлого года сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили в багаже пассажира из Китая 55 крокодильих шкур.

Осенью прошлого года в аэропорту Казани инспекторы пресекли ввоз партии из 612 аксессуаров из кожи редких рептилий.