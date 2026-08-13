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В Шереметьево изъяли чемодан с десятками частей редких крокодилов
ФТС сообщила о задержании пассажира с 64 частями редких крокодилов
В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни обнаружили у вернувшегося из Китая мужчины незадекларированные дериваты экзотических рептилий.
Таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли незаконный ввоз частей редких рептилий. У 60-летнего россиянина, прилетевшего из китайского Хайкоу, в багаже нашли незадекларированные товары, передает РИА «Новости».
«Лапы, головы и кожу крокодилов обнаружили таможенники в багаже россиянина. 64 части крокодила обнаружили шереметьевские таможенники в багаже 60-летнего россиянина, прибывшего из Хайкоу», – сообщили в пресс-службе ФТС.
Пассажир проходил через «зеленый» коридор, когда инспекторы решили провести выборочный контроль.
Задержанный пояснил, что приобрел головы, лапы, челюсти и кожу исключительно для личных нужд. Мужчина утверждал, что не знал о международных запретах на перевозку подобных товаров. Однако экспертиза установила, что эти части находятся под защитой Конвенции СИТЕС, а их общая стоимость превышает 250 тыс. рублей.
В отношении нарушителя возбуждено административное дело о недекларировании товаров. Теперь ему грозит штраф до двукратной стоимости изъятого имущества, а также возможная конфискация.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе красноярские таможенники изъяли у туристки чучело сиамского крокодила.
В конце прошлого года сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили в багаже пассажира из Китая 55 крокодильих шкур.
Осенью прошлого года в аэропорту Казани инспекторы пресекли ввоз партии из 612 аксессуаров из кожи редких рептилий.