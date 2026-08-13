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Сенатор США потребовал от Пентагона отчета о проблемах на авианосце Lincoln
Американский законодатель Ричард Блюменталь обратился к руководству оборонного ведомства из-за длительного пребывания корабля на Ближнем Востоке и многочисленных жалоб экипажа.
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь направил письмо военному министру Питу Хегсету и исполняющему обязанности министра ВМС Хангу Као с требованием прояснить обстановку на авианосце USS Abraham Lincoln, передает ТАСС.
Корабль непрерывно находится в море на Ближнем Востоке уже более 250 дней.
В своем обращении политик сослался на публикации в прессе, сообщающие о нехватке базовых вещей, загрязнении воды и проблемах с водопроводом. Также упоминались ухудшение ментального здоровья служащих, вопросы безопасности на палубе и сбои в доставке почты.
«[Вопрос о] продолжительном развертывании авианосца Lincoln особенно важен, поскольку оно происходит в контексте продолжающихся военных операций против Ирана и в условиях того, что значительные военно-морские силы США потребуются в регионе в течение длительного периода», – подчеркнул законодатель.
Блюменталь ожидает от Пентагона и ВМС ответов на шесть вопросов. Они касаются дальнейшего присутствия авианосной группы в регионе, ротации личного состава и путей решения возникших на борту трудностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США развернуло авианосную ударную группу на Ближнем Востоке в январе.
Весной иранские военные нанесли ракетный удар по авианосцу USS Abraham Lincoln.
Накануне родственники американских моряков рассказали о попытках суицида среди экипажа из-за длительного плавания.