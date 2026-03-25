Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.
Иран заявил об ударе ракетами по авианосцу USS Abraham Lincoln
Иранские военные нанесли ракетный удар по авианосцу США USS Abraham Lincoln, заявив о попадании части выпущенных крылатых ракет в цель.
Вооруженные силы Ирана заявили о запуске нескольких крылатых ракет по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln с побережья страны, сообщает ТАСС.
По данным иранской гостелерадиокомпании, часть выпущенных ракет достигла военной цели.
Командующий ВМС армии Исламской республики Шахрам Ирани подчеркнул, что все действия и перемещения авианосца находятся под постоянным наблюдением.
«Действия и передвижения враждебной группы кораблей USS Abraham Lincoln постоянно отслеживаются, и как только она окажется в зоне действия ракетных систем, она станет целью мощных ударов военно-морских сил армии», – заявил военачальник.
Отмечается, что иранские военные готовы наносить удары по авианосцу при каждом его появлении в зоне поражения ракет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские военные атаковали иранское судно вблизи авианосца USS Abraham Lincoln.
13 марта Центральный штаб иранского командования заявлял о выводе этого американского корабля из строя.