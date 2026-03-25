Российская нефть впервые за пять лет прибыла на Филиппины

Филиппины получили первую за пять лет партию российской нефти для НПЗ Батаан

Tекст: Мария Иванова

Судно с энергоносителями зашло в порт муниципалитета Лимай после переговоров Манилы с российскими поставщиками, пишет газета PhilStar.

Издание отмечает: «Первая за пять лет партия российской сырой нефти прибыла на Филиппины после сообщений о переговорах между правительством Филиппин и его частными посредниками с российскими поставщиками».

Ранее данные отслеживания судов показали отправку транспорта из дальневосточного порта Козьмино. На борту находится около 750 тыс. баррелей смеси, предназначенной для нефтеперерабатывающего завода в провинции Батаан, передает РИА «Новости».

Рост цен на топливо в мире связывают с действиями США и Израиля в отношении Ирана, повлекшими блокировку Ормузского пролива. Вашингтон ради снижения котировок вывел из-под санкций российскую нефть, погруженную на суда до середины марта.

Президент Фердинанд Маркос – младший объявил о введении чрезвычайного положения в энергетике и создал кризисный комитет. Власти страны также запросили у США разрешение на закупку углеводородов у государств, находящихся под санкциями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Манила ожидала поступления первой партии освобожденной от санкций российской нефти на этой неделе. Власти Филиппин ранее ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы энергоснабжению.

Военные действия в Иране обрушили экономику стран Юго-Восточной Азии.