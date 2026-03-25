Российская нефть впервые за пять лет прибыла на Филиппины

Филиппины получили первую за пять лет партию российской нефти для НПЗ Батаан
На Филиппины впервые за пять лет поступила партия российской нефти объемом 100 тыс. тонн для переработки на крупнейшем заводе страны.
Судно с энергоносителями зашло в порт муниципалитета Лимай после переговоров Манилы с российскими поставщиками, пишет газета PhilStar.
Издание отмечает: «Первая за пять лет партия российской сырой нефти прибыла на Филиппины после сообщений о переговорах между правительством Филиппин и его частными посредниками с российскими поставщиками».
Ранее данные отслеживания судов показали отправку транспорта из дальневосточного порта Козьмино. На борту находится около 750 тыс. баррелей смеси, предназначенной для нефтеперерабатывающего завода в провинции Батаан, передает РИА «Новости».
Рост цен на топливо в мире связывают с действиями США и Израиля в отношении Ирана, повлекшими блокировку Ормузского пролива. Вашингтон ради снижения котировок вывел из-под санкций российскую нефть, погруженную на суда до середины марта.
Президент Фердинанд Маркос – младший объявил о введении чрезвычайного положения в энергетике и создал кризисный комитет. Власти страны также запросили у США разрешение на закупку углеводородов у государств, находящихся под санкциями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Манила ожидала поступления первой партии освобожденной от санкций российской нефти на этой неделе. Власти Филиппин ранее ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы энергоснабжению.
Военные действия в Иране обрушили экономику стран Юго-Восточной Азии.