Трамп рассказал о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе США
Трамп заявил о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе США
Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме о «подарке» со стороны Ирана, который они обещали и все-таки сделали, кроме того, по его словам, Тегеран согласился отказаться от ядерной программы.
Трамп заявил, что Иран готов пойти на сделку, а вчера сделал для США «кое-что потрясающее».
«Они преподнесли нам подарок, который прибыл сегодня. Это был очень хороший большой подарок, стоивший огромных денег. Я не скажу вам, что это такое, но это был очень важный презент, и они вручили его нам. <...> Для меня это означало одно: мы имеем дело с нужными людьми. Это не было связано с ядерной энергетикой. Это было связано с нефтью и газом», – заявил американский президент в Белом доме, трансляция брифинга велась на YouTube-канале.
Трамп признался, что ему немного не по себе от того, что США настолько в более выигрышном положении, чем разгромленный Иран, который «уже выпустил последнюю ракету», и он был бы рад завершить войну без потерь «новых и бережно хранимых электростанций за 10 млрд долларов» на территории Исламской республики.
«Вы знаете эти вещи, мне не нужно пересказывать их все, но они стартуют с отказа от ядерного оружия, и они согласились на это. Они не собираются обогащаться или что-то в этом роде. Мне неприятно говорить, что мы находимся в очень выгодном положении на переговорах, но последняя ракета выпущена, у них мало сил, но мы находимся в наилучшей позиции для переговоров. Мы на пути к победе», – добавил он.
Напомним, глава Белого дома накануне поручил Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. До этого американский лидер пригрозил Тегерану уничтожением электростанций из-за ситуации в Ормузском проливе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios назвал способных заключить мир с президентом США лидеров Ирана. Администрация США изучает кандидатуру спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа как возможного партнера для переговоров.