Трамп выступил с ультиматумом Ирану, пригрозив уничтожением электростанций

Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций из-за Ормузского пролива

Tекст: Катерина Туманова

Трамп в соцсети угрожает «уничтожить» иранские электростанции, если Ормузский пролив не будет полностью открыт в течение 48 часов, а начать он собирается с самой крупной электростанции в Иране.

«Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угроз, в течение 48 часов с этого момента, США нанесут удар и уничтожат его электростанции», – написал Трамп в Truth Social.

Напомним, боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе. Генштаб Ирана обвинил США и Израиль в обстреле гражданских судов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива. Лидеры стран Евросоюза выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о доступности маршрута для всех судов за исключением американских и израильских.