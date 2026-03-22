В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.8 комментариев
Трамп выступил с ультиматумом Ирану, пригрозив уничтожением электростанций
Трамп в соцсети угрожает «уничтожить» иранские электростанции, если Ормузский пролив не будет полностью открыт в течение 48 часов, а начать он собирается с самой крупной электростанции в Иране.
«Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угроз, в течение 48 часов с этого момента, США нанесут удар и уничтожат его электростанции», – написал Трамп в Truth Social.
Напомним, боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе. Генштаб Ирана обвинил США и Израиль в обстреле гражданских судов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива. Лидеры стран Евросоюза выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о доступности маршрута для всех судов за исключением американских и израильских.