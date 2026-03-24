Politico: США хотят поддержать спикера парламента Ирана Галибафа
Вашингтон якобы изучает кандидатуру спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа как возможного партнера для будущих переговоров и управления страной, пишут СМИ.
Американское руководство видит в 64-летнем политике подходящую фигуру для диалога, передает РБК со ссылкой на Politico.
В администрации США считают, что он способен возглавить исламскую республику и заключить сделку.
Белый дом пока не принял окончательного решения и продолжает оценивать разных претендентов.
Пресс-секретарь Кэролайн Левитт позднее подчеркнула, что Вашингтон не намерен вести дипломатические обсуждения через прессу. По ее словам, речь идет о крайне деликатных вопросах.
До этого спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон объявлял о фактическом завершении миссии против Ирана. Израильские СМИ отмечали, что Вашингтон намерен урегулировать конфликт с Тегераном к 9 апреля.
Между тем сам Галибаф заявлял, что иранская сторона не вела никаких переговоров с американской, и пояснял, что такие слухи распространяют для манипуляций финансовыми и нефтяными рынками.