Спикер Конгресса объявил о фактическом завершении миссии против Ирана

Спикер Конгресса Джонсон счел выполненными задачи в операции против Ирана

Tекст: Мария Иванова

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон сообщил, что первоначальная миссия Вашингтона в отношении Тегерана близка к финалу, передает ТАСС.

«Я считаю, что первоначальная миссия практически завершена. Мы пытались уничтожить баллистические ракеты и средства их производства, нейтрализовать ВМС. Эти цели были достигнуты», – заявил политик Associated Press.

По словам законодателя, противостояние немного затягивается из-за сохраняющейся возможности иранской стороны угрожать судоходству в Ормузском проливе. Джонсон выразил уверенность, что после стабилизации ситуации дело будет фактически сделано.

Военная операция США и Израиля началась 28 февраля, под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран. В результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд ключевых фигур руководства страны. В Белом доме объяснили действия ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана.

На ваш взгляд Как США будут вести военные действия против Ирана дальше? Усилят удары

Ослабят удары

Сохранят удары на прежнем уровне

Прекратят удары

Голосовать Результаты

Корпус стражей исламской революции ответил масштабной операцией против объектов в Израиле. Также ударам подверглись американские базы в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

До этого официальные лица США и Израиля сообщили о вероятности продолжения боевых действий минимум три недели. Глава американского Минэнерго Крис Райт спрогнозировал завершение конфликта и восстановление поставок нефти в ближайшее время.