Песков заявил об ожидании США быстрых результатов по переговорам по Украине
США хотят быстрых результатов в переговорах по украинскому урегулированию, однако добиться этого не так просто из-за сложности самого процесса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, США рассчитывают на быстрый прогресс в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, однако этот процесс требует значительных усилий и детальной проработки, передает «Звезда».
«Америка и раньше говорила о том, что они хотели бы как можно быстрее, что это можно решить чуть ли не за одну ночь. Но это, к сожалению, не так, это требует больше усилий», – заявил Песков.
Он отметил, что несмотря на желание американской стороны ускорить процесс, вопрос урегулирования затрагивает большое количество нюансов. Он подчеркнул, что подобные переговоры не могут быть завершены мгновенно и требуют серьезной подготовки и обсуждения.
Кроме того, Песков сообщил, что на данный момент нет никаких признаков того, что США собираются выйти из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, никаких соответствующих сигналов не поступало.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал украинское урегулирование длительным процессом.
Представитель Кремля опроверг обвинения в намеренном затягивании Москвой переговорного процесса.
Глава МИД Сергей Лавров заявил о недоговороспособности властей Украины.