Президент Кубы выразил благодарность России в День Победы

Президент Кубы Диас-Канель поблагодарил героический народ России День Победы

Tекст: Мария Иванова

Президент Кубы Мигель Диас-Канель по случаю Дня Победы выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину, правительству и народу за героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

«В День Победы мы поздравляем и выражаем искреннюю благодарность президенту Владимиру Путину, его правительству и героическому народу Российской Федерации, отдавшему больше всех жизней в борьбе против фашизма – страшной угрозы, которая сегодня с новой разрушительной силой возрождается в мире», – заявил лидер островного государства в соцсети.

Накануне праздника, 8 мая, в центре Гаваны прошла акция «Бессмертный полк». В памятном шествии участвовали жители кубинской столицы, многие из которых получали образование в СССР и глубоко чтят подвиг советских людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году кубинский лидер заранее принял приглашение Москвы на торжества ко Дню Победы.

Во время визита в Санкт-Петербург политик призвал хранить память о решающем вкладе СССР в разгром фашизма.