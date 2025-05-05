«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Президент Кубы призвал хранить память о вкладе СССР в Победу
Президент Кубы Мигель Диас-Канель напомнил о роли Советского Союза в Победе над фашизмом и призвал хранить память о событиях Великой Отечественной войны.
На встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым в Смольном Мигель Диас-Канель заявил о важности сохранения памяти о вкладе Советского Союза и Красной армии в разгром фашизма 80 лет назад, передает ТАСС. Президент Кубы отметил, что его страна хорошо знает настоящую историю и понимает, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне.
«Сегодня мы с особым чувством вернулись на Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы отдать дань уважения Санкт-Петербургу и его жителям, чтобы почтить память молодых кубинцев, которые сражались в Великой Отечественной войне. И чтобы отметить позицию Кубы в период, когда осуществляются попытки переписать историю, и в моменты, когда есть попытки минимизировать вклад и решающее значение СССР и Красной армии в разгроме фашизма», – подчеркнул Диас-Канель.
Он добавил, что историческая память о Победе должна сохраняться и передаваться следующим поколениям. По его словам, визит в Петербург позволил разделить общие чувства уважения и солидарности, которые связывают Кубу и Россию на протяжении долгих лет.
Накануне администрация президента Кубы сообщила о прибытии Мигеля Диас-Канеля в Петербург, визит связан с празднованием 80-летия Победы над фашизмом и 65-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.