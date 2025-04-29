Президент Кубы призвал отметить День Победы во всем мире

«Единая Россия» в седьмой раз провела «Диктант Победы»

«Диктант Победы» прошел на 35 тыс. площадках в 90 странах

Tекст: Вера Басилая

Акция «Диктант Победы» в этом году прошла более чем на 35 тыс. площадок, включая школы, музеи, предприятия, поезда, ледоколы и даже Международную космическую станцию. В написании теста приняли участие школьники, студенты, военнослужащие, ветераны, волонтеры и представители самых разных профессий, в том числе находящиеся на Бугазской косе и в районах проведения спецоперации, сообщается на сайте «Единой России».

Перед началом акции прошли телемосты с Минском, Севастополем и ДНР, а участников поприветствовали космонавты с борта МКС и ветеран Николай Имчук.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что за семь лет инициатива партии вышла за рамки образовательного проекта и превратилась в серьезное патриотическое движение, направленное на сохранение памяти о подвиге народа. По его словам, «Диктант Победы» помогает глубже понять современные события и свою историческую роль: «Пока мы помним об этом, мы – непобедимы. Победа была за нами. Победа остается с нами. Победа будет за нами!» – заявил он.

Федеральный координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин подчеркнул, что акция напоминает всему миру о миссии России и обязательстве противодействовать нацизму.

Народный артист России Владимир Машков отметил, что «Диктант Победы» – это не только проверка знаний, но и способ почувствовать путь Героев. Он добавил, что любовь к Родине воспитывается.

Особенностью диктанта этого года стали вопросы, посвященные спецоперации на Украине – четверть заданий касались современных событий, что, по словам организаторов, отражает преемственность поколений в борьбе с нацизмом. Акцию поддержали представители центрального исполкома партии, артисты и космонавты, а на главной площадке впервые прозвучал гимн акции «Знать, чтобы помнить».

Ранее в Берне прошла первая международная акция «Диктант Победы», в которой приняли участие 70 человек, включая семьи российских дипломатов.

В посольстве России в Вашингтоне также прошла акция с участием дипломатов, школьников и соотечественников, а в Таиланде мероприятие провели на корвете ВМФ.