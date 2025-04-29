Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.27 комментариев
Президент Кубы призвал отметить День Победы во всем мире
Президент Кубы Диас-Канель призвал отметить День Победы во всем мире
Президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул важность совместного празднования Дня Победы, отметив решающую роль СССР в разгроме фашизма и окончании Второй мировой войны.
Заместитель председателя Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Кубы Ана Мария Мари Мачадо в ходе пленарного заседания форума «Великое наследие – общее будущее» озвучила обращение президента страны Мигеля Диаса-Канеля, передает ТАСС. По ее словам, лидер Кубы отметил, что человечество должно объединиться в праздновании Дня Победы.
Она подчеркнула, что именно благодаря огромному и решающему вкладу СССР фашизм был повержен, а Вторая мировая война завершилась. «Огромная вам благодарность!» – заявила Мачадо.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес принял приглашение Москвы и примет участие в торжествах ко Дню Победы, также свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве подтвердил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Кроме того, лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве.