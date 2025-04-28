Президент Конго объявил об участии в праздновании 80-летия Победы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, передает ТАСС. Глава государства отметил, что собирается принять участие в параде на Красной площади и рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы подвести итоги сотрудничества между странами и определить дальнейшие планы.

В интервью агентству «Африканская инициатива» Сассу-Нгессо подчеркнул историческую значимость 9 Мая не только для России, но и для всех народов, победивших нацизм и фашизм. Президент напомнил, что СССР понес огромные жертвы в борьбе с этими идеологиями и что войска Советского Союза первыми вошли в Берлин, водрузив флаг над Рейхстагом. По его словам, в этой борьбе погибли более 26 млн гражданских и военных из Советского Союза.

Он также отметил, что африканские народы, ранее угнетенные и порабощенные, особенно ценят этот день. «Поэтому мы с радостью отметим этот день в Москве», – заявил Сассу-Нгессо.

Кроме того, президент Конго выразил заинтересованность страны во вступлении в объединение БРИКС. По его словам, Республика Конго видит пользу от проектов БРИКС, которые открывают двери для других государств, и готова занять свое место среди участников. Он добавил, что в 2024 году ключевым событием для организации стал саммит в Казани, на котором создана новая категория государств-партнеров.

Глава государства также сообщил о планах дальнейшего развития сотрудничества с Россией в различных сферах, включая сельское хозяйство, подготовку гражданских кадров и нефтяную отрасль. Сассу-Нгессо рассказал о крупных совместных проектах, таких как строительство нефтепровода между Пуэнт-Нуаром и Браззавилем, а также о помощи России в оснащении и подготовке сотрудников правоохранительных органов Конго.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве, президент России пригласил президента Абхазии на 80-летие Победы в столицу, а президент Кубы подтвердил приезд на торжества 9 мая.