Лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование Дня Победы

Лидер Буркина-Фасо принял приглашение Путина на празднование Дня Победы

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров в ходе встречи с коллегой из Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре выразил признательность Траоре за его согласие посетить мероприятие, отметив, что это подчеркивает укрепляющиеся отношения между двумя государствами, передает ТАСС.

Глава российского МИД подчеркнул, что за последние годы российско-буркинийское взаимодействие получило «новое мощное измерение». Он также упомянул, что лидеры стран находятся в постоянном контакте.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал на праздновании Дня Победы особые меры безопасности.