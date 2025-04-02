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    2 апреля 2025, 18:00 • Справки

    Кто приедет в Москву на Парад Победы в 2025 году

    Кто приедет в Москву на Парад Победы в 2025 году
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    В Москве 9 мая состоятся торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, свое участие в них уже подтвердили более десяти зарубежных лидеров из стран Европы, Азии, Южной и Латинской Америки, Ближнего Востока.

    Среди приглашенных – главы государств из стран – участниц организации Договора о коллективной безопасности и Содружества Независимых Государств. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили свое участие. 9 мая в Москву также прибудут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

    Также подтверждено участие ряда лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Председатель КНР Си Цзиньпин лично выразил желание посетить Москву 9 мая. Присутствие на параде подтвердил и Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам.

    Европейские лидеры – президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и лидер Республики Сербской Милорад Додик – также посетят праздничные мероприятия в Москве.

    Из Латинской Америки в Москву на праздничные мероприятия прибудет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    Кроме того, на трибунах на Красной площади в День Победы будут присутствовать президенты Палестины и Кубы Махмуд Аббас и Мигель Диас-Канель. В Москву на 9 Мая также приедут президент Абхазии Бадра Гунба и глава Южной Осетии Алан Гаглоев.

    Окончательный список высоких иностранных гостей еще формируется. Ранее президент Владимир Путин указывал, что Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование Дня Победы.

    Кроме того в парадных расчетах по Красной площади пройдут военные из ряда дружественных иностранных государств.

    9 мая 2025 года исполняется 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в Параде Победы на Красной площади в Москве. Праздничные мероприятия охватят всю страну, запланировано более 170 значимых событий. В их числе акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

    Особое внимание будет уделено памятным датам великих сражений. Министр культуры Ольга Любимова подчеркнула, что юбилейные торжества станут крупнейшими за последние десятилетия.

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