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Лавров: Президент Кубы приедет на празднование 9 Мая в Москву
Москва активно готовится к визиту президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, который принял приглашение Москвы участвовать в торжествах ко Дню Победы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров в ходе встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом заявил, что президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву 9 мая.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва активно готовится к визиту кубинского президента и высоко ценит решение кубинского лидера, передает РИА «Новости».
Визит Диас-Канеля практически совпадает с празднованием 80-летия Великой Победы и 65-летием установления дипломатических отношений между Россией и Кубой, подчеркнул Сергей Лавров.
Ранее Израиль подтвердил участие в праздновании Дня Победы и в параде в Москве.
Также сообщалось, что сербский почетный караул примет участие в параде Победы 9 мая в Москве, а возглавит делегацию президент Александр Вучич.