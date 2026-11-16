  • Новость часаПекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
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    Когда Россия добьет железнодорожное снабжение ВСУ
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    Топ-менеджеры США стали отказываться от знакомств из-за скандала с Хуангом
    Эстония рассмотрит вопрос закрытия границы с Россией с декабря
    ВС поразили сухогруз с военным имуществом для украинской армии
    Авианосец ВМС США направился в сторону Ближнего Востока
    Переводчик Путина прокомментировал свою популярность в соцсетях
    Молдавия закрыла выезд вернувшемуся лидеру Приднестровья
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

    10 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

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    16 ноября 2026, 06:46 • Новости дня

    В Днепропетровске прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы, сообщили украинские СМИ.

    «В Днепропетровске прозвучали взрывы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский Telegram-канал «Новини Live».

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в частях Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.

    Ранее серия взрывов была зафиксирована в Днепропетровске во время действия режима воздушной тревоги.

    В тот же день взрывы произошли в украинской Полтаве.

    15 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США

    Reuters: КНР выступила против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США

    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая выступили против обсуждения украинского конфликта на предстоящей встрече президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Пекин также не хочет обсуждать соглашение о контроле над ядерным оружием, которое намерен предложить Вашингтон, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Китайские ученые отмечают, что Китай считает себя слабой стороной в ядерном противостоянии, поэтому предложение США для него неприемлемо.

    Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча может пройти на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Сообщалось, что участники могут обсудить использование искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

     В пятницу лидеры трех стран решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога по украинскому урегулированию на планируемой двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

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    15 ноября 2026, 09:10 • Новости дня
    Глава парламента Крыма объяснил загранпоездки Зеленского страхом

    Константинов: Зеленский боится возвращаться на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский проводит большую часть времени за рубежом из-за страха перед гражданами Украины и опасений за свою власть, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Владимир Зеленский боится возвращаться на Украину, поэтому находится большую часть времени за границей под предлогом командировок, передает РИА «Новости» заявление главы крымского парламента Владимира Константинова.

    «Но подлинная причина в том, что он боится возвращаться на Украину, боится встречи с простыми украинцами, чьих родных отправил на смерть, заставив воевать за чужие интересы. У Зеленского руки по локоть в крови, и ему вовек не отмыться от этого», – сказал Константинов.

    Кроме того, глава парламента Крыма считает, что Зеленский не доверяет своему окружению и опасается политических и националистических группировок, которые хотят отстранить его от власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военный эксперт Виталий Киселев заявил о бегстве Владимира Зеленского с Украины из-за страха государственного переворота.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о наличии на Украине сил для смены власти.

    Владимир Константинов заявил о баснословном состоянии Владимира Зеленского от украинского конфликта.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    15 ноября 2026, 11:08 • Новости дня
    Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым

    WSJ: Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым

    Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший президент США Джо Байден в своих новых мемуарах назвал Владимира Зеленского капризным и недостаточно благодарным, сообщили СМИ.

    «В наших личных беседах Зеленский мог быть капризным и упрямым и не таким благодарным, как я ожидал», – написал он. Выдержки из книги Байдена «Обещай мне, Америка», которая появится в продаже 17 ноября, приводит The Wall Street Journal, передает «Российская газета».

    Байден отметил, что актерское прошлое помогло Зеленскому, но в личном общении он производил неоднозначное впечатление. Раздражение вызывали постоянные требования дополнительного оружия и финансирования.

    Кроме того, Байден рассказал, что после победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году он отказался подписать письмо, позволяющее новой администрации начать прямые переговоры с Россией до инаугурации, чтобы не давать карт-бланш на «капитуляцию за счет Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал отставку Зеленского условием для дипломатического урегулирования конфликта.

    В пятницу спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил о существенном прогрессе на трехдневных переговорах с участием российской и украинской делегаций.

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    15 ноября 2026, 17:56 • Новости дня
    Уровень агрессии в отношении украинцев в Польше достиг рекордных значений

    В Польше количество нападений на украинцев достигло исторического максимума

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2026 году число случаев физической агрессии по отношению к гражданам Украины в Польше достигло небывалого уровня из-за действий правых политических сил, заявила соавтор регулярного доклада об актах нетерпимости «Коричневая книга» Анна Татар.

    В 2026 году в стране было зафиксировано рекордное количество нападений на украинских беженцев, передает РИА «Новости».

    «В 2026 году мы зафиксировали больше актов физической агрессии по отношению к лицам с Украины, чем когда-либо ранее. Это не случайность – ухудшение польско-украинских настроений является процессом, который длится уже четыре года», – заявила Татар.

    По ее словам, радикальное изменение отношения к гражданам соседней страны напрямую связано с целенаправленными политическими нарративами. Она подчеркнула, что правые политические силы устроили соревнование в том, какая из группировок оказала наименьшую помощь выходцам с Украины.

    Свежее издание «Коричневой книги», подготовленное ассоциацией «Никогда больше», насчитывает 221 страницу и описывает около 450 проявлений нетерпимости. В документе детально задокументированы инциденты на национальной и ксенофобской почве, включая случаи дискриминации, вандализма на кладбищах, агрессии на спортивных стадионах и деятельность ультраправых группировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вандалы в Польше осквернили памятники надписями с героизацией боевиков Украинской повстанческой армии.

    Польские власти резко раскритиковали решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА (признана экстремистской и запрещена в России).

    Летом решение Владимира Зеленского присвоить воинской части имя националистов вызвало резкое недовольство польского руководства.

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    15 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Буйнов попал в базу данных украинской разведки

    Украинская военная разведка внесла певца Буйнова в санкционную базу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главное управление разведки Минобороны Украины внесло народного артиста России, певца Александра Буйнова в базу данных антироссийского портала War&Sanctions.

    Музыкант оказался в черном списке за систематическую поддержку действий России в отношении Украины и политики властей, передает ТАСС.

    Авторы базы данных отмечают, что певец регулярно участвует в массовых мероприятиях в поддержку российских военных. Кроме того, в своих интервью артист неоднократно заявлял о полной поддержке специальной военной операции.

    Всего на портале War&Sanctions с начала 2022 года собрана информация о более чем 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах. Украинское ведомство связывает их с российской пропагандой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Главное управление разведки Минобороны Украины внесло в свою базу данных российского режиссера Никиту Михалкова.

    Во вторник антироссийский портал включил в списки народного артиста России Сергея Безрукова.

    В понедельник украинское ведомство внесло в санкционную базу лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева за поддержку спецоперации.

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    15 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    В парламенте Эстонии призвали исключить Россию из переговоров по Украине

    Эстонский депутат Михкельсон призвал не пускать Россию на переговоры по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не должна принимать участия в диалоге по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

    «Переговоры о прекращении войны в Европе необходимы. Но они должны быть такими, чтобы действительно способствовать достижению справедливого и прочного мира. Россия <…> не должна иметь места за столом переговоров», – приводит его слова РИА «Новости».

    Михкельсон отметил, что лидеры США и Европы вместе с Украиной должны определять пути укрепления архитектуры евроатлантической безопасности, основой которой является НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью странами на возможных мирных переговорах с Россией.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условием участия стран ЕС в переговорах их реальную готовность способствовать урегулированию.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией архитектуру безопасности Европы.

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    15 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Захарова иронично ответила Макрону о членстве Украины в НАТО

    Захарова сравнила слова Макрона об Украине в НАТО с «экспертизой» Каллас

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости вступления Украины в НАТО.

    «Думаю, это заявление достойно экспертизы [главы евродипломатии Каи] Каллас», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в необходимости членства Украины в Североатлантическом альянсе для обеспечения европейской безопасности.

    В среду председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус исключил вступление Украины в Европейский союз в ближайшие 10 лет.

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    15 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Макрон признал необходимым вступление Украины в НАТО

    Президент Франции Макрон назвал местом Украины Североатлантический альянс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в необходимости членства Украины в Североатлантическом альянсе для обеспечения европейской безопасности.

    Французский лидер высказался о будущей системе безопасности в Европе и призвал продолжать поддержку Киева, передает «Интерфакс».

    «Я убежден, что Украина и НАТО должны будут играть ключевую роль», – написал Макрон в соцсети X.

    Политик добавил, что место Украины находится внутри альянса. Говоря о возможных контактах европейских стран с Москвой, он назвал их целью разъяснение видения послевоенного периода. Кроме того, глава государства указал на необходимость определить ожидания от США для долгосрочного обеспечения европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения прессы о возможном назначении французского лидера переговорщиком по Украине от Европы.

    В четверг Макрон заявил о готовности стать специальным посланником для переговоров с Россией.

    В среду председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус исключил вступление Украины в Европейский союз в ближайшие десять лет.

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    15 ноября 2026, 14:09 • Новости дня
    МИД: Присутствие Зеленского может испортить саммит G20 в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в США могло бы испортить мероприятие, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Украина, как известно, в «Двадцатку» не входит. Вряд ли ее присутствие на саммите лидеров объединения будет иметь добавленную стоимость. А вот испортить американский праздник, как Зеленский умеет, вполне может», – заявил Бердыев в интервью РИА «Новости».

    В сентябре Зеленский выражал желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в США 14-15 декабря, а в октябре предположил, что такая встреча возможна. В Вашингтоне не исключали приглашения Зеленского, но официальных объявлений пока не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил о начале формирования российской делегации для участия в декабрьском саммите в Майами.

    В субботу он назвал логичной возможную трехстороннюю встречу президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности приезда главы киевского режима Владимира Зеленского в Москву для переговоров с Владимиром Путиным при предоставлении гарантий безопасности.

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    15 ноября 2026, 13:18 • Новости дня
    Лавров назвал тупиковыми планы ЕС по Украине без учета интересов России

    Лавров назвал тупиковыми идеи фон дер Ляйен и Каллас по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал как тупиковые заявления руководства Евросоюза о возможности урегулирования украинского конфликта без учета российских интересов.

    Глава российской дипломатии прокомментировал слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя евродипломатии Каи Каллас об условиях завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    «Заявлять, как это делает Урсула фон дер Ляйен, что сначала перемирие и только потом любые разговоры о европейской безопасности, или как Кая Каллас, что мы не поддержим урегулирование, которое будет учитывать интересы России, – это абсолютно тупиковые размышления, и надеюсь, что все это понимают», – подчеркнул министр в интервью для программы «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о тесной связи урегулирования конфликта на Украине с формированием новой архитектуры безопасности на европейском континенте.

    В пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснили причины отстранения руководителя дипслужбы Евросоюза Каи Каллас от представления объединения в возможных переговорах с Москвой.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Каллас непригодной для роли переговорщика от Европы из-за ее глупости.

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    15 ноября 2026, 13:03 • Новости дня
    Минск выразил надежду на помощь корней Кушнера в украинском урегулировании

    Минск понадеялся на белорусские корни Кушнера в урегулировании на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белоруссия рассчитывает, что белорусские корни зятя президента США Джареда Кушнера помогут в урегулировании украинского конфликта, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

    «Мы давно знаем, что Кушнер родом из Белоруссии. Может ли это помочь? Тут никаких оценочных моментов быть не может. Но то, что эти люди участвуют в процессе, по крайней мере может надежду нам с вами внушать. Эти люди задействованы настолько активно и настолько глубоко, и мы, конечно, можем только рассчитывать, что наши белорусские корни сработают», – сказала Эйсмонт.

    Ранее в Новогрудском краеведческом музее сообщили, что Кушнер приезжал в Белоруссию в 1989 году вместе с отцом, передает ТАСС. Отмечалось, что дед Кушнера родом из Польши, а бабушка Рая Кушнер в годы войны жила в Белоруссии и попала в Новогрудское гетто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии информации от Вашингтона о результатах переговоров американских спецпосланников с руководством Украины.

    В пятницу Белый дом положительно оценил результаты дипломатических усилий Джареда Кушнера по урегулированию конфликта на Украине.

    Джаред Кушнер сообщил о существенном прогрессе по итогам трехдневных переговоров с участием российской и украинской делегаций.

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    15 ноября 2026, 07:57 • Новости дня
    Зенитчики ВСУ в Харькове остались без связи

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения 1039-го зенитного ракетного полка ВСУ, прикрывающие критически важные объекты Харькова, лишились связи, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    «Подразделения 1039-го зенитного ракетного полка, которые выполняют задачи по прикрытию критически важных объектов Харькова, остались без связи. Сформированные мобильные группы ПВО полка в срочном порядке обратились к волонтерам для покупки переносных «Старлинков» для обеспечения связи», – сообщил «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении группировка войск «Север» ведет активные наступательные действия почти на всех участках фронта при поддержке авиации, артиллерии и расчетов беспилотников, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Харькова, Волчанска, Великого Бурлука, Дергачей, Чугуева, Малиновки, Рубежного и других населенных пунктов.

    Отмечается, что на Липцовском направлении «Северяне» продвинулись в южном направлении до 350 м суммарно на трех участках, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях расширяют зону контроля возле Котовки, продолжая штурмовые действия в районах Приколотного, Шевченково Первого, Бугаевки и в направлении Малого Бурлука.

    На Сумском направлении из-за ухудшения погоды интенсивность боевых действий снижается, однако российские войска сохраняют инициативу и уничтожают позиции ВСУ на всех участках наступления, нанося удары авиацией, артиллерией и беспилотниками по районам Сум, Конотопа, Шостки, Тростянца, Ахтырки, Лебедина и других населенных пунктов.

    В Сумскую область на передовые позиции в качестве пехоты прибыла рота охраны 25-й бригады транспортной авиации ВВС Украины.

    В районе Хотени и Груновки идут тяжелые стрелковые бои, штурмовые подразделения «Северян» продвигаются к населенному пункту Коренек, а артиллерия и тяжелые огнеметные системы активно работают по позициям ВСУ в Краснопольском районе.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 140 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях). Двое украинских военнослужащих взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российский боец в Сумской области сбил украинский дрон на оптоволоконном управлении веткой сосны.

    Передовые позиции бригады вооруженных сил Украины практически лишились снабжения по земле из-за отъезда большинства подготовленных операторов наземных робототехнических комплексов (НРТК) на соревнования.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    15 ноября 2026, 14:00 • Новости дня
    Зеленский сообщил о повреждении энергообъектов в четырех областях Украины

    Зеленский: На Украине повреждены энергообъекты и инфраструктура железной дороги

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский заявил о повреждении энергетических объектов в Житомирской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях Украины в результате ночных взрывов.

    Также за ночь получила повреждения инфраструктура железной дороги в Днепропетровской и Харьковской областях, сообщил Зеленский в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Кроме того, повреждения энергообъектов и железнодорожной инфраструктуры зафиксированы на подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в городе Черноморске Одесской области и в Житомирской области получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры.

    В субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины.

    В пятницу заместитель министра инфраструктуры Украины Руслан Олейник подал в отставку на фоне провала строительства защитных сооружений для энергообъектов в Киевской области.

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    15 ноября 2026, 13:27 • Новости дня
    В Киевской области после взрывов загорелись склады

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Вышгородском районе Киевской области в результате серии взрывов получили повреждения и загорелись складские помещения предприятия, сообщила областная военная администрация.

    В областной военной администрации заявили, что в Вышгородском районе повреждены складские помещения предприятия. Возник пожар, передает ТАСС.

    Представители ведомства добавили, что точные масштабы разрушений на объекте в настоящее время не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Вышгороде под Киевом после серии взрывов произошел сильный пожар на территории складских помещений.

    В начале месяца Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила о возгорании на объекте логистической инфраструктуры в Бучанском районе.

    В прошлом месяце на территории Киевской области потушили пожар в поврежденном производственно-складском строении.

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    15 ноября 2026, 08:34 • Новости дня
    В Госдуме назвали планы ЕС по Украине попыткой запрыгнуть в последний вагон

    Депутат Шеремет назвал планы ЕС по Украине попыткой запрыгнуть в уходящий поезд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Желание Евросоюза участвовать в переговорах по Украине является попыткой запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

    «Упорно противившаяся любым мирным переговорным процессам Европа теперь настырно рвется за круглый стол переговоров между Россией и Украиной и буквально пытается запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, чтобы не остаться на обочине истории», – заявил Шеремет РИА «Новости».

    По его словам, Западная Европа деградировала из центра принятия решений в альянс интриг и военных провокаций. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил о желании европейских лидеров представить ЕС на переговорах по Украине делегацией из представителей институтов ЕС, а также Франции, Германии, Италии, Польши и Британии.

    В четверг президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После этого они отправились в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским и советниками по национальной безопасности нескольких европейских стран и Украины.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что европейцам необходимо определиться между войной и миром перед подключением к диалогу. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о расширении формата диалога примут после того, как Москва увидит готовность Европы способствовать миру. Кушнер, в свою очередь, отмечал, что согласование единого европейского переговорщика стало бы большим достижением для ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о согласовании делегации Евросоюза на экспертных переговорах по Украине.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии приглашения объединению участвовать в урегулировании.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал об отмеченном на переговорах президента Владимира Путина со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером нежелании властей Украины завершать конфликт.

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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Льготы на капремонт в 2026 году: кому положены, как рассчитываются и как оформить

      Взнос на капитальный ремонт – обязательная строка в квитанции для большинства собственников квартир, но часть граждан может платить половину суммы или получать ее назад полностью. Кто относится к льготным категориям, как считается размер компенсации, какие документы нужны и что делать, если в льготе отказали?

    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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