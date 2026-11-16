Боевики 68-й бригады ВСУ оставили погибших замерзать в лесу под Сумами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения 68-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины несут значительные потери на сумском направлении, оставляя погибших сослуживцев в лесу. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Украинское командование регулярно отправляет небольшие группы военнослужащих в бессмысленные контратаки. После выхода на задание с бойцами пропадает связь, а трупы погибших остаются лежать в густом лесном массиве, подчеркнул источник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее офицеры 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины внесли в списки пропавших без вести заблокированных на позициях раненых военнослужащих.

Также источник в российских силовых структурах сообщил о лишении части украинских бригад в Сумской области снабжения дизельным топливом.

Кроме того, Вооруженные силы Украины использовали квартиры жителей с мумифицированными останками под пункты временной дислокации.