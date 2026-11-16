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Боевики ВСУ бросили тела сослуживцев замерзать в лесу под Сумами
Боевики 68-й бригады ВСУ оставили погибших замерзать в лесу под Сумами
Командование Вооруженных сил Украины отправляет малые группы 68-й бригады в бессмысленные контратаки в Сумской области, после чего погибших бросают замерзать в лесных массивах.
Подразделения 68-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины несут значительные потери на сумском направлении, оставляя погибших сослуживцев в лесу. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.
Украинское командование регулярно отправляет небольшие группы военнослужащих в бессмысленные контратаки. После выхода на задание с бойцами пропадает связь, а трупы погибших остаются лежать в густом лесном массиве, подчеркнул источник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее офицеры 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины внесли в списки пропавших без вести заблокированных на позициях раненых военнослужащих.
Также источник в российских силовых структурах сообщил о лишении части украинских бригад в Сумской области снабжения дизельным топливом.
Кроме того, Вооруженные силы Украины использовали квартиры жителей с мумифицированными останками под пункты временной дислокации.