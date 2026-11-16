Москва и Тегеран договорились увеличить частоту официальных визитов

Россия и Иран намерены увеличить количество официальных двусторонних визитов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Москва и Тегеран планируют увеличить частоту двусторонних визитов на политическом и экономическом уровнях, а также в сфере безопасности, передает ТАСС.

«Отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией являются непрерывными и многоуровневыми, и консультации и обмен делегациями на различных политических, экономических, специализированных уровнях и в области безопасности между двумя странами продолжаются», – обратил внимание Джалали.

Посол отметил недавнюю активность между государствами, напомнив о визите президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа и переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также о приезде секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсена Резаи.

Детали будущих поездок будут оглашены по официальным каналам после окончательного согласования всех программ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник посол Ирана Казем Джалали назвал особым послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

Посол Ирана сообщил о планах лидеров двух стран обсудить экономическое сотрудничество и энергетическую безопасность на встрече в Москве.