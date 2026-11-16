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Число сообщений о медведях в Петропавловске-Камчатском снизилось втрое
Мэрия: В Петропавловске-Камчатском втрое снизилось число сообщений о медведях
За прошедшую неделю в диспетчерскую службу Петропавловска-Камчатского поступило всего два сообщения о выходе медведей к людям, что в три раза меньше показателей предыдущей недели.
За прошедшую неделю в диспетчерскую службу Петропавловска-Камчатского поступило два сообщения о медведях, пишет ТАСС.
«За последнюю неделю поступило два сообщения о медведях в городе. Всего с июня 2026 года ликвидировано 12 медведей, представлявших угрозу жизни и здоровью населения», – рассказали в мэрии столицы края.
Неделей ранее жители города сообщали о шести замеченных в населенных пунктах хищниках. При этом в Петропавловске-Камчатском продолжает действовать режим повышенной готовности из-за массового выхода животных к людям. Ранее, 7 ноября, медведь убил егеря в Соболевском районе края.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Камчатке ликвидировали двух медведей, представлявших потенциальную опасность для местных жителей.
Также администрация Петропавловска-Камчатского сообщила о семи подтвержденных случаях выхода хищников в город.
Кроме того, власти столицы края объявили режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления животных на улицах.