На Камчатке за неделю ликвидировали двух опасных медведей

Представлявших опасность для людей медведей ликвидировали на Камчатке

Tекст: Алексей Дегтярёв

Одного из хищников, который подошел близко к людям и потерял осторожность, отстрелили в среду возле поселка Ключи. Медведь был крупным, но не успел набрать жировую массу. Второго опасного зверя добыли возле поселка Тиличики Олюторского района, сказал собеседник ТАСС.

С начала 2026 года на Камчатке в результате нападений хищников погибли по меньшей мере четыре человека. Так, в июне около села Запорожье Усть-Большерецкого округа медведь растерзал 50-летнего рыбака. В сентябре нападениям подверглись 73-летний сторож в поселке Усть-Камчатск и 23-летний сборщик ягод неподалеку от села Устьевое Соболевского округа.

В Соболевском округе 7 ноября медведь убил сторожа туристической базы. Останки мужчины обнаружили 11 ноября в четырех километрах от объекта.

Кроме того, в конце октября в Олюторском районе следователи нашли останки 55-летнего местного жителя со следами ранений от хищника. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число жертв нападений медведей в российских регионах с весны увеличилось до 35 человек. В начале месяца следственные органы Камчатского края начали доследственную проверку после обнаружения останков мужчины со следами нападения животного недалеко от бывшего села Олюторка. Жители Петропавловска-Камчатского за неделю десять раз сообщали о медведях в городе.