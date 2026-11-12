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На Камчатке за неделю ликвидировали двух опасных медведей
Представлявших опасность для людей медведей ликвидировали на Камчатке
За последнюю неделю на Камчатке ликвидировали двух медведей, представлявших потенциальную опасность для местных жителей, сообщил источник в оперативных службах региона.
Одного из хищников, который подошел близко к людям и потерял осторожность, отстрелили в среду возле поселка Ключи. Медведь был крупным, но не успел набрать жировую массу. Второго опасного зверя добыли возле поселка Тиличики Олюторского района, сказал собеседник ТАСС.
С начала 2026 года на Камчатке в результате нападений хищников погибли по меньшей мере четыре человека. Так, в июне около села Запорожье Усть-Большерецкого округа медведь растерзал 50-летнего рыбака. В сентябре нападениям подверглись 73-летний сторож в поселке Усть-Камчатск и 23-летний сборщик ягод неподалеку от села Устьевое Соболевского округа.
В Соболевском округе 7 ноября медведь убил сторожа туристической базы. Останки мужчины обнаружили 11 ноября в четырех километрах от объекта.
Кроме того, в конце октября в Олюторском районе следователи нашли останки 55-летнего местного жителя со следами ранений от хищника. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число жертв нападений медведей в российских регионах с весны увеличилось до 35 человек. В начале месяца следственные органы Камчатского края начали доследственную проверку после обнаружения останков мужчины со следами нападения животного недалеко от бывшего села Олюторка. Жители Петропавловска-Камчатского за неделю десять раз сообщали о медведях в городе.