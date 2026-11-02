Медведи за неделю семь раз вышли к жителям Петропавловска-Камчатского

Tекст: Дмитрий Зубарев

В пресс-релизе уточняется, что сообщения поступали в систему 112 и Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС), передает РИА «Новости».

В мэрии добавили, что в городе сохраняются усиленные меры реагирования из-за активности медведей. С 9 сентября в округе действует режим повышенной готовности. Всего с начала сезона активизации хищников в ЕДДС поступило 124 сообщения о медведях, из них с момента введения режима – 53 сообщения, при этом подтвердились 32 факта.

С июня в Петропавловске-Камчатском ликвидировали 12 медведей, представлявших опасность. По данным региональных властей, с начала года на Камчатке отстреляно около 240 особей. В этом году в крае в результате нападений хищников погибли три человека: 50-летний рыбак в июне, 73-летний сторож и 23-летний сборщик ягод в сентябре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу массовый отстрел крупных самцов назвали причиной изменения поведения медведиц и участившихся выходов животных к людям.

Ранее эксперт Андрей Иванов заявил об отсутствии аномального роста числа нападений медведей в России.

Также вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил о подготовке правительством мер в связи с нападениями хищников.