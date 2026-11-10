Канада повторно ввела санкции против 11 компаний Ирана за ядерную программу

Tекст: Денис Тельманов

«Министр иностранных дел Анита Ананд сегодня объявила о возобновлении канадских санкций в отношении 11 иранских организаций <…> за содействие деятельности, которая может привести к распространению ядерного оружия, а также содействие разработке баллистических ракет», – передает ТАСС сообщение канадского МИД.

Отмечается, что эти организации были исключены из санкционных списков 10 лет назад в рамках выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий.

Теперь с учетом нового решения Оттава ввела уже 25 раундов антииранских санкций. С 2010 года под них попали более 500 физических и юридических лиц.

В октябре Канада также восстановила действие санкций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана, включающих запрет на экспорт и импорт ядерных материалов, технологий и оборудования для баллистических ракет.

Также было введено эмбарго на поставки оружия и возобновлен запрет на обслуживание иранских судов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Иран впервые за 48 лет взыскал компенсацию с США за введенные санкции.

Минфин США включил в санкционные списки греко-панамскую юридическую фирму и связанных с ней лиц за помощь Ирану.

Соединенные Штаты расширили санкции против якобы связанных с Ираном физических лиц, компаний и судов.