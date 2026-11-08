Турция приступила к передаче Ираку военной базы Башика

Анкара и Багдад договорились о передаче иракским властям военной базы Башика

Tекст: Ольга Иванова

Анкара и Багдад активизируют совместный контроль за прекращением присутствия в иракском Синджаре запрещенной в обеих странах Рабочей партии Курдистана (РПК), передает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление двух государств.

«Турецкая сторона заявляет, что приступит к выполнению необходимых шагов по постепенной передаче комплекса Башика-Зиликан федеральному правительству Ирака в соответствии с договоренностью, достигнутой на уровне лидеров», – отмечается в документе, опубликованном администрацией президента Турции.

Нынешний документ развивает договоренности, достигнутые в сентябре на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Ирака Али аз-Зейди. Лидеры договорились обеспечить восстановление полного государственного контроля над Синджаром и прекратить присутствие незаконных иностранных вооруженных формирований. Передача комплекса была увязана с прогрессом иракских властей в реализации этих мер.

Военная база Башика расположена к северо-востоку от Мосула. Турция разместила там свои силы в декабре 2015 года для подготовки местных подразделений, участвовавших в борьбе с «Исламским государством*» (запрещенная в России террористическая организация), что вызвало резкие возражения Багдада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Турции приняли решение передать Ираку военную базу Башика.

Международная коалиция во главе с США передала иракским вооруженным силам все военные базы на территории страны.

Анкара решила передать Багдаду контроль над северной военной базой по итогам встречи лидеров двух государств.