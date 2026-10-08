  • Новость часаПеребои со светом и водой начались в Киеве после взрывов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мали при помощи России вернул себе стратегически важный город
    Отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
    Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране
    Ученые выявили несочетаемость сладкого с антибиотиками
    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью
    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    МЧС назвало главную ошибку граждан при атаке беспилотников
    Киргизия ликвидировала обеспеченную золотом государственную криптовалюту
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    28 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    47 комментариев
    8 октября 2026, 02:50 • Новости дня

    В Сирии опровергли данные Axios о переброске войск в Йемен по просьбе Эр-Рияда

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны Сирии опровергло отправку военнослужащих в Йемен, как сообщал об этом портал Axios, заявивший, что обе страны договариваются о переброске войск в Йемен для борьбы с мятежниками-хуситами.

    Ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила, что глава Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Саудовскую Аравию в пятый раз после прихода к власти и встретился с наследным принцем страны Мухаммедом бин Салманом, передает портал JavanOnline

    Ливанская газета заявила, что эта поездка вызывает сомнения в целесообразности участия Сирии в йеменском конфликте, о чем Эр-Рияд якобы просил Шараа.

    Ряд ближневосточных СМИ, в частности Turkey Today, цитируют сирийские источники о том, что Дамаск выступил против предыдущей просьбы Саудовской Аравии организовать сирийские войска и направить их на йеменский фронт, сославшись на занятость восстановлением армии и нежелание вступать в войну.

    Хотя сирийское и саудовское правительства не подтвердили подлинность этой информации, Министерство обороны Сирии опровергло отправку каких-либо военнослужащих в Йемен.

    При этом источники в разведке сообщили газете «Аль-Ахбар», что «Ансар Аллах» имеет подтверждение тому, что Эр-Рияд при содействии Анкары перебросил сотни боевиков из Сирии в Йемен.

    Ранее портал Axios сообщил, что Саудовская Аравия и Сирия договариваются об отправке 10–20 тыс. сирийских военнослужащих в Йемен против хуситов «Ансар Аллах».

    6 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе

    Гендиректор Vitol Харди: Запасы нефти на Западе исчерпаны

    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе
    @ REUTERS/Jason Redmond

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяные запасы западных стран оказались исчерпаны в результате войны в Иране, заявил генеральный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.

    Запасы нефти на Западе исчерпаны в результате войны в Иране, заявил Харди на энергетическом форуме в Лондоне, пишет Bloomberg. «Больше на Западе нет запасов, которые можно было бы израсходовать», – сказал он.

    Гендиректор Vitol подчеркнул, что западные страны полностью истощили доступные резервы, и предупредил, что дефицит топлива, вероятно, сохранится и в предстоящие зимние месяцы. Он подчеркнул, что доступные объемы уже использованы.

    В пятницу страны «Большой семерки» и их партнеры объявили о выделении 100 млн баррелей нефти из чрезвычайных резервов. Этому предшествовало давление администрации Дональда Трампа на Европу с требованием активнее сдерживать стремительный рост цен на дизельное топливо. При этом, по словам Харди, конкретные детали высвобождения резервов пока не вполне прозрачны.

    Днем ранее руководитель Saudi Aramco предупредил, что из мировых запасов нефти объемом 6 млрд баррелей на практике доступно менее 10%. Использованию остальных объемов препятствуют различные логистические трудности.

    Харди также отметил, что предложение нефтепродуктов остается крайне ограниченным. Он ожидает, что такая ситуация продолжится в ближайшие месяцы, в том числе в течение зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти.

    Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7.

    В марте в G7 задумались о распечатке нефтяных резервов.

    Комментарии (2)
    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

    Комментарии (7)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    Армия Йемена отбила у хуситов район близ Баб-эль-Мандебского пролива

    Al Arabiya: Армия Йемена перерезала линии снабжения хуситов в районе Зубаба

    Tекст: Мария Иванова

    Правительственные силы Йемена вернули контроль над районом Зубаб недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива, выбив оттуда отряды движения «Ансар Аллах» (хуситов).

    Йеменские подразделения «Бригады гигантов» и «Щит родины» вытеснили хуситов из Зубаба, обойдя позиции противника со стороны гор Кахбуб при поддержке авиации, передает Al Arabiya.

    Взятию района предшествовали ожесточенные бои. Йеменская армия смогла практически полностью перерезать линии снабжения мятежников, отмечает ТАСС.

    Конфликт между правительственными силами и хуситами в Йемене продолжается с августа 2014 года. В начале августа повстанцы начали наступление, а в сентябре установили контроль над портом Моха и территориями у Баб-эль-Мандебского пролива. 4 октября власти объявили масштабную операцию по возвращению земель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы Йемена начали наступление на хуситов.

    США отказались поддержать прямое наступление йеменской армии и Саудовской Аравии на мятежников.

    Власти страны объявили о начале военной операции против повстанцев.

    Комментарии (3)
    6 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Саудовские союзники отбили у хуситов Моху и подошли к проливу Баб-эль-Мандеб

    Йеменские войска заявили о возвращении Мохи и Дхубаба у Баб-эль-Мандеба

    Саудовские союзники отбили у хуситов Моху и подошли к проливу Баб-эль-Мандеб
    @ Southern Giants Brigades/Handout/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале операции «Рассвет Йемена», в ходе которой просаудовские силы заявили об освобождении Мохи и других позиций у стратегического пролива Баб-эль-Мандеб.

    Силы международно признанного правительства Йемена, опирающиеся на поддержку Саудовской Аравии, заявили, что в понедельник вернули под контроль портовый город Моха на Красном море и район Дхубаб с ключевыми высотами у пролива Баб-эль-Мандеб в западной провинции Таиз, передает The War Zone со ссылкой на агентство Saba. «Силы, при поддержке с воздуха, смогли захватить Аль-Моху после столкновений с террористическими милициями хуситов, контролировавшими город с начала сентября», – сообщило агентство, отметив потери и пленение хуситов.

    Алими назвал контрнаступление «Рассвет Йемена» и заявил в соцсети X, что его целью являются восстановление государственных институтов, освобождение столицы Саны и «завершение переворота» хуситов, выразив уверенность, что «Йемен пойдет к новому рассвету свободы, мира и стабильности». Представитель саудовской коалиции Турки аль-Малики сообщил, что для поддержки йеменских войск задействовано около ста истребителей, обеспечивающих воздушную защиту района Баб-эль-Мандеб и наносящих удары по сотням целей хуситов.

    На фоне эскалации Центр координации гуманитарных операций, связанный с хуситами, подтвердил рост числа саудовских авиаударов и пригрозил ответом, предупредив авиакомпании, что воздушное пространство Саудовской Аравии, за исключением районов над Меккой и Мединой, якобы небезопасно. Независимый аналитик Йемена Мухаммед аль-Баша заявил, что с высокой степенью уверенности считает освобожденным аэропорт Дхубаб, что, по его оценке, перерезало маршрут снабжения хуситов между Мохой и Баб-эль-Мандебом.

    Публикуемые кадры показывают, как предполагаемые просаудовские бойцы переезжают и расстреливают бегущих хуситов, что движение хуситов назвало военным преступлением. Государственный департамент США на фоне обострения боев предупредил американцев в Саудовской Аравии о риске ударов беспилотников и ракет и призвал граждан США сохранять бдительность и следовать предупреждениям саудовской гражданской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы нанесли удары по саудовским войскам в Йемене. В понедельник хуситы атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. С воскресенья силы Йемена при поддержке саудовской коалиции начали наступление на позиции хуситов.

    Комментарии (2)
    5 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    Хуситы заявили о захвате дома главы руководящего совета Йемена

    Движение «Ансар Алла» заявило о захвате дома главы Йемена в провинции Таиз

    Tекст: Вера Басилая

    Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» сообщило о захвате двух районов в провинции Таиз и установлении контроля над домом главы руководящего президентского совета Йемена Рашада аль-Алими.

    В сообщении в Telegram-канале вооруженных сил хуситов указывается, что формирования сил противника были выбиты из районов Аль-Маафир и Аль-Мавасит, передает РИА «Новости».

    Район Аль-Мавасит является родиной Рашада аль-Алими, который руководит территориями, контролируемыми международно признанным правительством. Телеканал Al Masirah продемонстрировал кадры захвата многоэтажного дома руководителя, на крыше которого бойцы вывесили йеменский флаг.

    В минувшие выходные правительство Йемена объявило о старте масштабной операции по возвращению занятых хуситами районов около Баб-эль-Мандебского пролива. В понедельник проправительственная армия сообщила о взятии под контроль крупнейших городов Зубаб и Моха.

    В понедельник армия Йемена выбила хуситов из портового города Моха.

    Правительственные силы отбили район около Баб-эль-Мандебского пролива.

    В воскресенье власти страны объявили о начале военной операции против повстанцев.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 20:26 • Новости дня
    Хуситы заявили об отражении наступления сил Йемена на Баб-эль-Мандебский пролив
    Хуситы заявили об отражении наступления сил Йемена на Баб-эль-Мандебский пролив
    @ REUTERS/Ali Hashisho

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) отбило атаки проправительственных войск Йемена, пытавшихся пробиться к Баб-эль-Мандебскому проливу, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Хуситы отразили все попытки наступления проправительственных войск в сторону пролива, пишет РИА «Новости». «Наши вооруженные силы отразили все попытки наступления подкреплений на стороне саудовского противника в направлении Баб-эль-Мандебского пролива, вынудив их отступить. Им не удалось продвинуться к Баб-эль-Мандебскому проливу», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы нанесли удары по саудовским войскам в Йемене.

    В понедельник армия Йемена отбила у хуситов район вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

    В воскресенье силы Йемена начали наступление на хуситов.

    Комментарии (2)
    6 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Хуситы нанесли удары по саудовским войскам в Йемене

    Хуситы нанесли удары по скоплениям саудовских войск в Йемене

    Tекст: Мария Иванова

    Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ударов по позициям и скоплениям войск Саудовской Аравии в йеменских провинциях Эль-Джауф и Мариб.

    «В течение последних часов вооруженные силы [хуситов] нанесли десятки ударов по позициям саудовских войск к востоку от провинции Эль-Джауф. <…> Кроме того, наши войска провели операции по нанесению ударов по скоплениям саудовских войск <…> в провинции Мариб», – заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    По его словам, в результате операций противник понес потери в живой силе, а часть военной техники была уничтожена. Сариа добавил, что действия хуситов заставили часть формирований коалиции отступить в провинции Таиз, передает ТАСС.

    Накануне председатель йеменского Президентского руководящего совета Рашад Мухаммед аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции «Рассвет Йемена» по освобождению Саны от мятежников.

    Правительственные войска при поддержке авиации аравийской коалиции смогли выбить хуситов из района Зубаб и восстановить контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. В операции задействованы 100 истребителей коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию.

    В воскресенье они заявили, что вынудили саудовские истребители F-15 покинуть небо над Таизом.

    Мятежники сообщили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию

    SABA: Хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Координационный центр гуманитарных операций йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» призвал авиакомпании не летать над Саудовской Аравией.

    «В результате саудовской агрессии против нашей страны с использованием авиации, а также из стремления обеспечить безопасность гражданской авиации и сохранить жизни людей Координационный центр гуманитарных операций выпускает предупреждение для всех авиакомпаний, работающих в воздушном пространстве Саудовской Аравии, поскольку оно небезопасно», – говорится в заявлении, которое опубликовало агентство SABA, передает ТАСС.

    В центре также подчеркнули, что воздушное пространство королевства «станет театром военных действий» для сил мятежников, а структуры хуситов после этого заявления снимают с себя ответственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы заявили, что вынудили саудовские истребители F-15 покинуть небо над Таизом.

    В тот же день они сообщили об ударах по объектам компании Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. Саудовская Аравия назвала эти утверждения ложью.

    Комментарии (3)
    5 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    Хуситы объявили небо Саудовской Аравии зоной военной операции
    Хуситы объявили небо Саудовской Аравии зоной военной операции
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушное пространство над Саудовской Аравией, за исключением районов над Меккой и Мединой, стало зоной военной операции, заявил военный представитель шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа.

    «Мы предупреждаем все международные авиакомпании, использующие воздушное пространство Саудовской Аравии, о недопустимости продолжения полетов. Воздушное пространство Саудовской Аравии является зоной наших операций, за исключением священного воздушного пространства Мекки и Медины», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Представитель хуситов подчеркнул, что после опубликованного предупреждения движение снимает с себя ответственность за последствия игнорирования требований о прекращении использования воздушного пространства Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили, что провели три масштабные атаки на территории Саудовской Аравии, атаковав аэропорты и НПЗ.

    Координационный центр гуманитарных операций йеменского мятежного движения призвал авиакомпании не летать над Саудовской Аравией.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии

    Глава МО Израиля Кац: ЦАХАЛ готов к войне с Палестинской национальной автономией

    Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии
    @ Nasser ishatyeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля готовится к возможному нападению со стороны сил Палестинской национальной автономии (ПНА) с Западного берега реки Иордан, заявил министр обороны Исраэль Кац.

    Кац заявил, что армия готова к сценарию, при котором силы безопасности Палестинской автономии и организация «Танзим» направят оружие против израильских поселенцев и солдат, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times of Israel.

    «Операция против Палестинской администрации на Западном берегу будет краткой и решительной: она предусматривает применение наземных и воздушных сил, а также специальных средств, ликвидацию и изгнание высокопоставленных чиновников, уничтожение оружия и террористической инфраструктуры, а также масштабную эвакуацию жителей городов и лагерей беженцев по примеру действий Израиля в Газе и Ливане», – отметил Кац.

    В случае нападения ПНА Израиль объявит войну, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет полномасштабное наступление по плану, утвержденному премьер-министром Биньямином Нетаньяху, добавил Кац.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами.

    В воскресенье Израиль объявил о подготовке к внезапной войне.

    В конце лета Израиль нанес точечный удар по боевикам на Западном берегу Иордана.

    Комментарии (2)
    7 октября 2026, 05:57 • Новости дня
    Хуситы сбили саудовский беспилотник в Йемене

    Хуситы уничтожили разведывательно-ударный беспилотник Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мятежники-хуситы сбили в небе над йеменской провинцией Эль-Джауф беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Саудовской Аравии.

    Об этом заявил военный представитель повстанческого движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

    «Наши вооруженные силы сбили разведывательно-ударный беспилотник типа CH-4, принадлежащий саудовскому неприятелю, во время выполнения им враждебных задач в воздушном пространстве провинции Эль-Джауф», – написал он в своем телеграм-канале, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.

    В воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    В тот же день Саудовская Аравия назвала ложью эти утверждения.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии
    Хуситы атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии
    @ Mohammed/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) провело три масштабные атаки на территории Саудовской Аравии, атаковав аэропорты и НПЗ, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    «Мы провели три крупные операции с использованием большого количества баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    По его словам, целью первой операции стал аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате удара было прервано авиасообщение. Второй удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу компании Aramco в Рабихе, где возник пожар, передает РИА «Новости».

    Третья операция была направлена на аэропорт в городе Абха, авиабазу в Хамис-Мушейте и военный лагерь Аль-Акифа в провинции Асир, а также на другие важные объекты в Наджране и Джизане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию.

    В воскресенье движение заявило об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 03:30 • Новости дня
    Цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов
    Цена нефти Brent поднялась выше 103 долларов
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent поднялась выше 103 долларов за баррель на фоне сообщений об ударах йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по объектам Saudi Aramco в районе Эр-Рияда и Хурайса, следует из данных торгов.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent в понедельник увеличивалась на 0,55% относительно предыдущего закрытия и достигла 103,28 доллара за баррель, максимальная цена с момента открытия торгов поднималась до 103,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    Саудовские власти назвали эти заявления ложью.

    В субботу йеменские хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в районе столицы Саудовской Аравии.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Снаряды поразили три судна в Ормузском проливе

    UKMTO: Снаряды поразили три судна в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Неизвестные снаряды поразили нефтяной танкер, газовоз и еще одно коммерческое судно в районе Ормузского пролива, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    Ведомство зафиксировало обстрел трех коммерческих судов в Ормузском проливе за последние двое суток, передает РИА «Новости». «UKMTO с опозданием получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Как сообщил достоверный источник, нефтяной танкер был поражен неизвестными снарядами», – говорится в заявлении UKMTO.

    Кроме того, атаке подвергся газовоз, следовавший в направлении Персидского залива. Еще одно судно получило повреждения выше ватерлинии в результате попадания неизвестного снаряда в воскресенье.

    По предварительным данным, во всех трех случаях никто из членов экипажа не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне неизвестный снаряд поразил машинное отделение следовавшего через Ормузский пролив танкера.

    Второго октября выходящее из Персидского залива судно подверглось обстрелу. Днем ранее коммерческий танкер загорелся после попадания снаряда.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    МИД осудил попытку теракта на борту самолета Flydubai

    МИД: Россия осуждает попытку теракта на борту самолета Flydubai

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона осуждает попытку теракта на борту самолета Flydubai и рассчитывает на объективное расследование инцидента, заявило Министерство иностранных дел.

    «Российская сторона решительно осуждает преступление, совершенное членом экипажа, и рассчитывает на дальнейшее объективное расследование», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион.

    Власти ОАЭ заподозрили бортпроводников в помощи пилоту-террористу.

    В среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом.

    Комментарии (0)
    Главное
    Перебои с интернетом начались в Киеве
    В МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море
    Россия выразила протест Польше из-за памятника воинам Красной армии
    Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
    В Испании умерла Марикармен Абаскаль – символ борьбы против выселений
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    Церемонию прощания с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Почему доходы России от нефти не такие высокие как цены

    Цены на российскую нефть выросли с 41 доллара в начале года до 92 долларов в сентябре. Однако доходы России от нефти и газа упали на целых 17%. Как такое возможно на фоне двукратного удорожания нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

    Перейти в раздел

    Национальный символ Эстонии готовится к побегу

    Потери эстонской экономики, похоже, переходят в новую стадию: если прежде из страны бежали иностранные инвесторы, то теперь за ними потянулись и собственные крупные предприятия. Судоходная компания Tallink Grupp – один из символов Эстонии как морской державы – начала обсуждать возможность перевода своего флота под флаги других стран. Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации