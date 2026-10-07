При атаках на аэропорты в Саудовской Аравии погибли три человека

Tекст: Денис Тельманов

Нападения на аэропорт Абха и аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде произошли 6 и 7 октября, передает ТАСС. «В международном аэропорту Абха в результате атаки погибли две женщины – гражданки Марокко и Алжира, 28 человек получили ранения», – заявили в ведомстве.

Среди пострадавших есть граждане Саудовской Аравии, Бангладеш и Филиппин. При ударе по аэропорту в Эр-Рияде погиб гражданин Судана, еще восемь человек, включая граждан Саудовской Аравии, Египта и Пакистана, пострадали.

Раненые доставлены в больницы. Власти оценивают ущерб и принимают меры для обеспечения безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.

Во вторник аэропорт Абха приостановил работу.

В тот же день при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.