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Борьба за пост лидера демократов в Сенате США обострилась вокруг Шумера
Vox: Сенатор Ван Холлен бросил вызов Шумеру на выборах лидера демократов
Американское издание Vox показало, как выдвижение сенатора Криса Ван Холлена против лидера демократического большинства Чака Шумера обострило спор о том, кто возьмет на себя роль «громоотвода» для непопулярных компромиссов.
Сенатор Чак Шумер возглавляет фракцию демократов в Сенате США уже десять лет и впервые столкнулся с серьезным вызовом со стороны коллег, поскольку сенатор от Мэриленда Крис Ван Холлен пытается сместить его с поста лидера нового, крупнейшего за годы большинства демократов, пишет Vox.
Ван Холлен заручился поддержкой нескольких сенаторов и прогрессивных организаций и позиционирует себя как более левый вариант руководителя, выступая против процедуры филибастера и обещая вывести на голосование законопроект о правах профсоюзов PRO Act. В интервью Джен Псаки он заявил, что демократы должны в этом году положить конец «незаконной и бессмысленной» войне Дональда Трампа с Ираном, поставив президента перед выбором – завершить войну или допустить остановку работы правительства.
Авторы материала отмечают, что пост лидера большинства в Сенате предполагает не столько публичную популярность, сколько способность выстраивать повестку, удерживать коалицию и выступать посредником между различными крыльями партии и Белым домом. Бывшие помощники сенатского руководства описывают функцию лидера как «громоотвод» или «пожирателя грехов», который берет на себя политический удар за непопулярные, но поддержанные большинством фракции решения, позволяя уязвимым сенаторам избегать болезненных голосований.
Примером такой тактики становится отказ Шумера выносить PRO Act на провальное голосование в 2021–2022 годах, если заранее не набиралось шестьдесят голосов для обхода филибастера: таким образом лидер стремился не подставлять своих умеренных коллег под гнев прогрессивного актива и атакующие предвыборные ролики. В марте 2025 года Шумер, по оценке Vox, сыграл ключевую роль в принятии закона о финансировании правительства вопреки требованиям левых использовать угрозу шатдауна для давления на администрацию Трампа, заявив тогда: «Я с огромной убежденностью считаю, что поступил правильно».
Прогрессивный активист Эзра Левин, сооснователь движения Indivisible, считает, что проблема не в самой роли «губки для гнева», а в фигуре Шумера, которому база демократов больше не доверяет. По его словам, предстоящему лидеру придется добиваться одобрения крайне непопулярных шагов вроде повышения потолка госдолга и регулярного финансирования правительства, и более близкий к левому электорату политик вроде Ван Холлена сможет легче «продать» неизбежные компромиссы как прогрессивным группам, так и умеренным сенаторам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сенатор Крис Ван Холлен заявил о намерении баллотироваться на пост лидера демократического большинства в Сенате США, бросив вызов Чаку Шумеру. В начале месяца демократы в Конгрессе США столкнулись с кризисом лидерства и нарастающим недовольством работой Шумера и Хакима Джеффриса. В прошлом году сенатор Чак Шумер предупредил о риске частичной остановки работы правительства США из-за отказа демократов поддержать республиканский бюджетный законопроект.