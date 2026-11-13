Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.4 комментария
Ван Холлен решил сместить Шумера с поста лидера демократов в Сенате США
Сенатор Ван Холлен бросил вызов Шумеру в борьбе за лидерство в Сенате США
Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил о намерении баллотироваться на пост лидера демократического большинства в Сенате США, составив конкуренцию действующему лидеру Чаку Шумеру.
Выборы нового руководства пройдут в ходе тайного голосования 1 декабря, пишет Axios. Попытка сместить Шумера подчеркивает глубокие разногласия внутри Демократической партии, несмотря на ее ошеломляющий успех на промежуточных выборах.
«В ходе этих выборов американский народ призвал к переменам», – заявил Ван Холлен.
По его словам, гражданам нужны изменения статус-кво, который не работает для трудящихся, и для этого партии требуется новое руководство. Ван Холлен признал себя аутсайдером в этой гонке, но утверждает, что его поддерживают более десяти сенаторов.
В ответном заявлении Шумер выразил уверенность в своих силах, отметив, что у него достаточно голосов для сохранения поста. Прогрессивное крыло партии ранее неоднократно обвиняло Шумера в недостаточной борьбе против политики Дональда Трампа, однако на данный момент действующий лидер имеет значительно больше публичных сторонников, чем его конкурент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Palantir Алекс Карп заявил о готовности поддержать Демократическую партию на президентских выборах в США. В четверг окружной прокурор Скотт Колом победил на выборах в американский Сенат от штата Миссисипи. В среду в Демократической партии США назрело недовольство руководством Чака Шумера и Хакима Джеффриса.