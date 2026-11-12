Демократ выиграл выборы в Сенат от Миссисипи впервые с 1982 года

WP: Демократ Колом выиграл выборы в Сенат США от штата Миссисипи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кандидат от Демократической партии США Скотт Колом одержал победу над действующим сенатором-республиканцем Синди Хайд-Смит, пишет The Washington Post.

«Некоторые лидеры попадутся в ловушку, говоря: «Я собираюсь разделить избирателей и отвлечь их», – заявил Колом. Он добавил, что был близок к людям и смог добиться успеха, обсуждая с ними важные проблемы, свои ценности и веру.

Хайд-Смит признала поражение, поздравила оппонента и выразила уважение к решению жителей Миссисипи. Победа 43-летнего Колома стала историческим событием: он будет первым чернокожим сенатором от этого штата со времен Реконструкции Юга, а Демократическая партия получила кресло в Сенате от Миссисипи впервые с 1982 года. В ходе предвыборной кампании Колом критиковал Хайд-Смит за нежелание противостоять Дональду Трампу по вопросам высоких цен на топливо и продукты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду портал Axios сообщил о назревающем в Демократической партии США недовольстве руководством.

Ранее и стало известно о победе демократов над республиканцами на выборах в американский Сенат и Палату представителей.

Также американист Малек Дудаков отметил успех Демократической партии в ключевых для республиканцев штатах.