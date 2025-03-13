Сенатор в США сообщил о риске шатдауна из-за отказа демократов поддержать бюджет

Tекст: Александра Юдина

По его словам, работа правительства США может приостановиться из-за политического конфликта вокруг бюджета, передает РИА «Новости».

Шумер отметил, что финансирование правительства должно быть результатом двухпартийного процесса. Однако, по его словам, республиканцы выбрали однопартийный подход, предложив резолюцию о временном финансировании без участия демократов.

Шумер подчеркнул, что демократы настаивают на принятии «чистой» резолюции о временном финансировании до 11 апреля. Это позволило бы правительству продолжить работу и дало конгрессу время для согласования устраивающего обе партии законопроекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Палата представителей Конгресса США в декабре одобрила законопроект о продлении финансирования федерального правительства до 14 марта.

Однако федеральное правительство США все же приостанавливало свою работу на фоне временного шатдауна, вызванного отсутствием принятого бюджета в Сенате. Палата представителей США утвердила проект бюджета для предотвращения шатдауна.