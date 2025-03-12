Палата представителей США утвердила проект бюджета для предотвращения шатдауна

Tекст: Антон Антонов

В поддержку проекта проголосовали 217 конгрессменов, тогда как 213 высказались против. Теперь проект направлен в Сенат, где ему потребуется поддержка не менее 60 сенаторов, чтобы избежать риска шатдауна. Для этого республиканцам необходима поддержка как минимум восьми демократов.

Голосование прошло почти по партийной линии: республиканцы поддержали проект за исключением Томаса Мэсси, представляющего Кентукки, который ранее неоднократно выражал несогласие с предложением, передает ТАСС.

Среди демократов против проекта выступили все, кроме Джареда Голдена из штата Мэн. Демократы остались недовольны отсутствием формулировок, которые ограничивают деятельность ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

Если Сенат не утвердит проект до 23.59 в пятницу (06.59 мск 15 марта), наступит шатдаун – приостановится работа ряда федеральных ведомств, временно прекратится выплата зарплат госслужащим и многие из них будут отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Палата представителей Конгресса США в декабре одобрила законопроект о продлении финансирования федерального правительства до 14 марта. Однако федеральное правительство США все же приостанавливало свою работу на фоне временного шатдауна, вызванного отсутствием принятого бюджета в Сенате.