Tекст: Игорь Иножарский

Исследовательница вошла в категорию новаторов в сфере здравоохранения и науки, пишет The Times of India. В 2014 году Гупта нашла контрпример к проблеме сокращения, предложенной Оскаром Зарисским, над которой ученые бились десятилетиями.

Ученая доказала, что две математические структуры могут стать эквивалентными после введения дополнительного измерения, даже если их исходные формы не были эквивалентны. Это открытие стало значительным вкладом в алгебраическую геометрию.

За свою работу Гупта получила несколько национальных и международных наград, включая премию Шанти Сварупа Бхатнагара в 2019 году, премию Рамануджана для молодых математиков из развивающихся стран в 2021 году и премию Infosys.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу читатели американского журнала Variety подвергли жесткой критике рейтинг 100 величайших кинозвезд всех времен. В среду премьер-министр Индии Нарендра Моди безуспешно попытался увести президента США Дональда Трампа от журналистов. В прошлом году состоялся визит президента России Владимира Путина в Индию.