Российские ученые напечатали бифштекс из медузы и судака

Tекст: Дарья Григоренко

Специалисты Балтийского федерального университета имени Канта и Пермского политехнического университета создали инновационные компоненты для пищевой промышленности. Новая технология позволяет печатать еду с использованием коллагена ушастых аурелий и судака, передает РИА «Новости».

«Из-за роста численности населения на планете вполне вероятно, что мы перейдем на «напечатанные бифштексы», которые позволят восполнить недостаток белковой пищи – ведь пастбищные ресурсы на всех континентах ограничены, и натуральное коровье мясо дорого обходится климату и окружающей среде нашей планеты», – объяснила старший научный сотрудник университета Юлия Куликова.

Традиционно для создания подобных продуктов используют биомассу сельскохозяйственных животных. Однако такой подход несет серьезные риски передачи опасных заболеваний, включая ящур или сибирскую язву. Кроме того, применение белка теплокровных иногда противоречит религиозным предписаниям, отмечают авторы исследования.

Эксперты доказали полную безопасность морского аналога для человеческого организма. По словам Куликовой, полученный из рыб и медуз материал не вызывает токсического эффекта у клеток. На данный момент уникальная рецептура полностью готова к масштабным промышленным испытаниям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году специалисты Донского государственного технического университета разработали метод биопринтинга мяса без забоя животных.

Позже отечественные исследователи создали новый композитный материал с магнитными наночастицами для 3D-печати.

До этого ученые БФУ имени И. Канта изобрели технологию получения медицинского коллагена из медуз.