Киев запросил у Берлина десятки ракет для Patriot

Bloomberg сообщил о предложении Киева обменять будущие ракеты на Patriot

Tекст: Мария Иванова

Руководство страны рассчитывает получить перехватчики из запасов ФРГ уже в этом году, передает Bloomberg.

Немецкое правительство рассматривает данный запрос, и окончательное решение может быть принято до или во время июльского саммита НАТО. В апреле Берлин уже выделил пакет военной помощи на 4 млрд евро, включающий финансирование сотен зенитных ракет.

Потребность в комплексах противовоздушной обороны резко возросла на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Украинская инфраструктура продолжает нести потери в ходе спецоперации на Украине, что вынуждает политиков срочно искать дополнительные возможности защиты. При этом основные поставки боеприпасов по-прежнему зависят от Соединенных Штатов.

Владимир Зеленский пожаловался на нехватку внимания западных союзников к проблемам государства. «Мы сегодня не в фокусе – Иран является проблемой номер один, а затем идет Украина. К сожалению, мы стоим в очереди за этими войнами», – заявил он на пресс-конференции. Политик также пригрозил местным чиновникам увольнениями за медлительность в поиске дополнительных ракет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска испытывают острую потребность в снарядах для зенитных ракетных комплексов Patriot.

В марте Министерство обороны Украины объявило о поступлении из Германии новой партии ракет-перехватчиков PAC-3.

В конце прошлого года Владимир Зеленский сообщил о получении от Берлина дополнительных систем противовоздушной обороны.