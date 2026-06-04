Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.0 комментариев
Киев запросил у Берлина десятки ракет для Patriot
Bloomberg сообщил о предложении Киева обменять будущие ракеты на Patriot
Украинские власти предложили правительству ФРГ предоставить десятки снарядов для систем ПВО в обмен на поставки аналогичных боеприпасов в будущем.
Руководство страны рассчитывает получить перехватчики из запасов ФРГ уже в этом году, передает Bloomberg.
Немецкое правительство рассматривает данный запрос, и окончательное решение может быть принято до или во время июльского саммита НАТО. В апреле Берлин уже выделил пакет военной помощи на 4 млрд евро, включающий финансирование сотен зенитных ракет.
Потребность в комплексах противовоздушной обороны резко возросла на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Украинская инфраструктура продолжает нести потери в ходе спецоперации на Украине, что вынуждает политиков срочно искать дополнительные возможности защиты. При этом основные поставки боеприпасов по-прежнему зависят от Соединенных Штатов.
Владимир Зеленский пожаловался на нехватку внимания западных союзников к проблемам государства. «Мы сегодня не в фокусе – Иран является проблемой номер один, а затем идет Украина. К сожалению, мы стоим в очереди за этими войнами», – заявил он на пресс-конференции. Политик также пригрозил местным чиновникам увольнениями за медлительность в поиске дополнительных ракет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска испытывают острую потребность в снарядах для зенитных ракетных комплексов Patriot.
В марте Министерство обороны Украины объявило о поступлении из Германии новой партии ракет-перехватчиков PAC-3.
В конце прошлого года Владимир Зеленский сообщил о получении от Берлина дополнительных систем противовоздушной обороны.