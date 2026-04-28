  Грузовой космический корабль «Прогресс МС-34» успешно пристыковался к МКС
    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста
    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник
    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС
    Суверенитет в эпоху мирового шторма. Что Путин знал еще в 2000 году
    МИД: Европа готовится к войне с Россией
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила о готовности украинцев к компромиссам
    Аракчи указал, почему США просят о переговорах с Ираном
    Вучич обвинил Запад во лжи о России
    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    28 апреля 2026, 05:30 • Новости дня

    Командование ВСУ заявило о критическом снарядном голоде ЗРК Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины испытывают острую потребность в снарядах для ЗРК Patriot, которые находятся на голодном пайке, заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    «Системы Patriot, способные сбивать баллистические ракеты, фактически находятся на голодном пайке», – приводит слова Игната ТАСС.

    Он пояснил, что ВСУ особенно не хватает ракет PAC-3, которые считаются наиболее эффективными для перехвата баллистических целей. Вместо них иногда применяются боеприпасы PAC-2, однако они необходимы украинским войскам в качестве зенитных. За минувшую зиму количество доступных выстрелов для данных комплексов значительно сократилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе украинские зенитно-ракетные комплексы Patriot простаивали из-за отсутствия ракет PAC-3. Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на серьезный дефицит средств противовоздушной обороны. Запасы боеприпасов для данных систем в США также резко сократились.

    27 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Массированная атака ВСУ повредила около 200 зданий в Севастополе

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ночного удара украинских войск по Севастополю пострадали более 100 многоквартирных и 79 частных домов, а также около сотни автомобилей, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

    Массированная атака Вооруженных сил Украины на Севастополь в ночь на 26 апреля привела к точечным разрушениям жилого фонда и транспорта, передает ТАСС.

    Директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский сообщил об этом на аппаратном совещании местного правительства.

    «Зафиксированы в 107 многоквартирных домах точечные повреждения практически во всех районах города. Это выбитые окна, местами повреждены балконы и также фасадные элементы», – рассказал чиновник. Он добавил, что 79 частных домовладений также получили урон: пострадали крыши, фасады и остекление.

    Количество поврежденных в ходе обстрела автомобилей в настоящее время приближается к сотне. Специалисты продолжают фиксировать последствия атаки во всех районах города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Севастополем силы противовоздушной обороны сбили 43 украинских беспилотника.

    В результате падения осколков дрона скончался один местный житель.

    Губернатор Михаил Развожаев назвал запугивание населения главной целью врага.

    27 апреля 2026, 21:25 • Новости дня
    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет

    ГУР Украины заявило об успешном использовании Россией ракет С-71К «Ковер»

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская разведка сообщила о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер» с осколочно-фугасной частью, сообщили СМИ.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер», передают «Вести» со ссылкой на «Военное обозрение».

    В сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины уточняется, что эти ракеты оснащены осколочно-фугасной боевой частью и были разработаны в России.

    Ракеты С-71К «Ковер» были созданы в 2024 году ОКБ имени Сухого для оснащения истребителей Су-57.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для противодействию ракетному комплексу «Орешник».

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 18:17 • Новости дня
    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС

    @ CHRISTOPHER NEUNDORF/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может столкнуться с необходимостью уступить часть территорий ради заключения мира с Россией и дальнейшего продвижения к вступлению в Евросоюз, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, об этом он рассказал школьникам в Марсберге. «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, а затем, возможно, и мирный договор с Россией. Тогда может оказаться, что часть украинской территории уже не будет украинской», – сказал Мерц.

    Канцлер добавил, что если Владимир Зеленский захочет уведомить население о таких уступках и заручиться поддержкой большинства, ему, вероятно, потребуется провести референдум. При этом, по мнению Мерца, Зеленский должен одновременно сообщить людям: «Я открыл для вас путь в Европу».

    Мерц напомнил, что прогресс Киева по вступлению в ЕС долгое время блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, однако его поражение на выборах недавно дало надежду на дальнейшее развитие переговоров. Сейчас Украина обладает статусом официального кандидата в ЕС, но, по словам Мерца, ожидать быстрого вступления не стоит.

    Он подчеркнул, что Украина не сможет войти в Евросоюз в период вооруженного конфликта и должна сначала выполнить жесткие требования по верховенству права и борьбе с коррупцией. «Зеленский надеялся на вступление в ЕС 1 января 2027 года. Это невозможно. Даже 1 января 2028 года нереалистично», – отметил канцлер.

    Вместе с этим Мерц предложил рассмотреть промежуточные шаги, например, участие Украины в институтах ЕС в статусе наблюдателя, что, по его словам, получило широкое одобрение среди европейских лидеров на саммите на Кипре, где присутствовал Зеленский.

    Ранее Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС.

    Глава Евросовета Антониу Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

    28 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна

    Глава МИД Израиля Саар отверг претензии Киева по теме российского зерна

    Tекст: Антон Антонов

    Претензии украинских властей относительно закупок зерна, собранного, по данным Киева, в новых регионах России, не подкреплены доказательствами, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

    Руководитель дипломатического ведомства указал своему украинскому коллеге Андрею Сибиге на недопустимость выстраивания межгосударственных отношений через социальные сети и средства массовой информации, передает РИА «Новости».

    «Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям», – подчеркнул израильский министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Сибига сообщил, что МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.

    27 апреля 2026, 10:22 • Новости дня
    ФСБ предотвратила украинскую диверсию на НПЗ в Коми
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Коми двое граждан по заданию спецслужб Украины планировали атаковать промышленный объект с помощью оснащенных взрывчаткой беспилотников, их план сорвали сотрудники ФСБ, сообщили в спецслужбе.

    Злоумышленники собирались устроить теракт в Ухте по заданию спецслужб Украины, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Подозреваемые общались с украинскими кураторами через иностранные мессенджеры. Они передавали противнику данные о региональных нефтеперерабатывающих заводах, а также информацию о российских военнослужащих и силовиках, участвующих в специальной военной операции.

    По инструкции украинской разведки фигуранты забрали из тайника дроны с самодельными взрывными устройствами. Следственное отделение УФСБ по Коми возбудило уголовное дело о приготовлении к диверсии. В ведомстве предупредили, что все пособники Киева понесут заслуженное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве сотрудники ФСБ задержали мужчину за подготовку взрыва возле объектов Министерства обороны. В Тюменской области силовики ликвидировали организатора теракта на нефтепроводе компании «Транснефть».

    27 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила о готовности украинцев к компромиссам

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что большинство граждан Украины готовы к компромиссам для скорейшего завершения конфликта.

    По словам Мендель, большинство украинцев считают, что Киеву стоит идти на компромиссы ради скорейшего завершения конфликта, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передают «Вести».

    «Большая часть украинского общества – почти все, с кем я разговариваю, – считают, что Украина должна пойти на компромиссы и как можно скорее закончить эту войну. Но это не то, что вы видите в новостях», – заявила Мендель.

    Результаты социологических опросов, обычно озвучиваемые публично, формируют лишь около 10% граждан, которые продолжают поддерживать Зеленского и выступают против любых уступок, считает бывшая пресс-секретарь главы киевского режима. Она подчеркивает, что эти опросы отражают мнение только тех, кто еще может открыто высказываться.

    Мендель также заявила, что Зеленский – не первый политик, которого Запад поддерживает как «удобного диктатора». По ее мнению, сейчас, в эпоху интернета, скрывать реальное положение дел становится все сложнее, и все больше украинцев рассказывают о происходящем.

    Ранее Мендель назвала проводимую на Украине принудительную мобилизацию средневековой жестокостью.

    Американская пресса отмечала рост числа жителей Украины, готовых к территориальным уступкам ради мирного соглашения на фоне усталости от конфликта и перебоев с электричеством.

    Декабрьский опрос Киевского международного института социологии показал рост доли украинцев, допускающих территориальные уступки ради завершения боевых действий, до 33% и одновременное сокращение числа противников любых компромиссов.

    Исследование компании Socis зафиксировало поддержку поиска компромиссного решения с участием лидеров третьих стран у 55,7% украинцев при лишь 8,6% сторонников продолжения боевых действий до границ 1991 года.

    27 апреля 2026, 13:53 • Новости дня
    Российские войска освободили сумское Таратутино и Ильичовку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Таратутино в Сумской области, а группировка «Запад» освободила Ильичовку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Север»  нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Мирополья, Новой Сечи и Корчаковки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады рядом с Польной, Землянкой, Украинским, Красным Яром и Варваровкой.

    Противник при этом потерял более 165 военнослужащих, боевую машину хорватской РСЗО RAK-SA-12 и восемь складов матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Ильичовка. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Кутьковки, Великой Шапковки, Боровой, Чернещины в Харьковской области, Красного Лимана, Татьяновки, Пришиба и Маяков в ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, четыре бронемашины, включая две американские HMMWV, три артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Константиновки, Кривой Луки, Артема, Рай-Александровки, Николаевки и Краматорска в ДНР.

    Противник потерял свыше 195 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины. Уничтожены три склада боеприпасов, семь складов матсредств и горючего.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Новоалександровки, Белицкого, Сергеевки, Василевки, Кучерова Яра, Доброполья в ДНР, Новоподгородного и Ивановки в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 280 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и три станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Добропасово, Великомихайловки в Днепропетровской области, Барвиновки, Новоселовки, Любицкого, Воздвижевки, Омельника и Лесного в Запорожской области.

    Противник при этом потерял до 270 военнослужащих и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Бочково в Харьковской области.

    Российские войска за неделю освободили два населенных пункта: они взяли под контроль харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР.

    27 апреля 2026, 08:45 • Новости дня
    Пентагон отстранил чиновника после слов о хищении средств США на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава отдела ядерной безопасности армии США Эндрю Хагг отстранен от службы из-за снятого скрытой камерой видео с его рассказом о масштабном хищении американских средств на Украине, сообщает телеканал Newsmax.

    Пентагон отправил в административный отпуск высокопоставленного военного чиновника после публикации компрометирующей записи, передают «Вести» со ссылкой на телеканал Newsmax.

    Эндрю Хагг, отвечавший за химическую и ядерную безопасность, стал фигурантом расследования, которое может завершиться уголовным преследованием.

    Поводом для разбирательства послужило видео, опубликованное организацией Citizen Journalism Foundation. На кадрах, снятых скрытой камерой, Хагг откровенно беседует с журналисткой под прикрытием. Он раскрыл детали масштабных коррупционных схем, связанных с выделением американских средств Украине.

    «Они крали наши деньги… Покупали себе дома и машины за несколько сотен тысяч долларов… Если они могут обогатиться и уехать жить в Дубай – это для них лучше. Да, им наплевать на людей… Когда я был там, они украли миллион долларов за один день. Это было первое, что я увидел – украли миллион баксов», – признался Хагг в ходе разговора.

    Помимо ситуации на Украине, чиновник разгласил секретные сведения о других чувствительных вопросах. В их числе: управление ядерными силами США, ответственность Вашингтона за удар по школе в иранском Минабе и наличие у Америки запрещенных боевых отравляющих веществ. Представители военного ведомства подтвердили факт временного отстранения ученого до завершения дополнительного расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские аудиторы выявили нарушения при выделении Киеву 26 млрд долларов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о масштабном воровстве западных средств на Украине.

    Инвестор Дэвид Сакс обвинил американские неправительственные организации в хищениях под прикрытием украинского конфликта.

    27 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Американист: Украина не была главным мотивом стрелка на ужине с Трампом

    Американист Дудаков: Украина не была главным мотивом стрелка на ужине с Трампом

    Американист: Украина не была главным мотивом стрелка на ужине с Трампом
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Райан Раут, покушавшийся на Дональда Трампа в 2024 году, неоднократно бывал в Киеве и оказывал поддержку запрещенному в России «Азову». А подозреваемый в стрельбе на приеме с президентом США Коул Аллен лишь поддерживал сборы для ВСУ. Впрочем, нежелание Белого дома помогать Украине было не ключевым мотивом преступления. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков.

    «Устроивший стрельбу в Вашингтоне Коул Томас Аллен – типичный леволиберальный активист. Он поддерживал, среди прочего, Украину, а в своем манифесте называл президента США предателем из-за отказа оказывать финансовую помощь Киеву», – отметил американист Малек Дудаков.

    Впрочем, по его мнению, проводить аналогии между Алленом и Райаном Раутом, который совершил покушение на Дональда Трампа в 2024 году, не стоит. «Раут неоднократно бывал в Киеве и оказывал поддержку украинскому нацформированию «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Аллен же донатил ВСУ, но не имел серьезных связей с Украиной», – рассуждает политолог.

    Как считает собеседник, в американском обществе этот факт обсуждает «постольку-поскольку». «Американцы вспоминают про Украину все меньше и меньше. Отношение к этой стране в целом довольно негативное», – напомнил Дудаков.

    По его оценкам, Алленом двигали другие мотивы. «Злоумышленник пошел на преступление, во-первых, из-за стремления отомстить за жертв финансиста Джеффри Эпштейна, а во-вторых, из-за войны в Иране», – предположил эксперт, сославшись на манифест устроившего стрельбу, в котором тот писал в том числе про погибших в результате удара США детей в начальной школе в Минабе.

    Американист указал, что Трамп сейчас пытается переключить внимание общественности с провальной кампании против Исламской республики на неудавшееся покушение на него и членов администрации. «Но я сомневаюсь, что произошедшее поможет главе Белого дома поднять свои рейтинги», – сказал политолог.

    Он напомнил, что американцы каждый день сталкиваются с последствиями войны на Ближнем Востоке, в частности, в виде выросших цен на топливо. «О стрельбе же в вашингтонском отеле они забудут через несколько дней», – добавил спикер.

    Вместе с тем, оговорился Дудаков, волна политического насилия продолжает шириться в американском обществе. «Я бы не стал исключать роста преступлений против политиков. Тем более что впереди – очень бурный электоральный цикл с выборами в Конгресс», – заключил собеседник.

    Ранее выяснилось, что Коул Аллен, подозреваемый в стрельбе на приеме с Дональдом Трампом, критиковал США за отказ от помощи Украине. Об этом сообщает газета The New York Post, изучившая соцсети мужчины.

    В одном из своих постов 31-летний калифорнийский учитель назвал американского вице-президента Джей Ди Вэнса «куском дерьма». Поводом для оскорбления стало заявление политика о том, что прекращение прямых поставок оружия Киеву стало одним из ключевых достижений нынешней администрации.

    Кроме того, Аллен организовывал сборы средств для украинских подразделений, а также студентов, которые нуждаются в помощи, говорится в материале. Отметим, это не первый случай, когда на жизнь Трампа покушается сторонник Украины. Так, 15 сентября 2024 года в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в гольф-клубе Trump International агенты Секретной службы США обнаружили человека, прятавшегося с автоматом в кустарнике за ограждением гольф-клуба, и открыли по нему огонь.

    Задержанным оказался 58-летний Райан Уэсли Раут, родившийся и проживавший на Гавайях. В своих соцсетях он заявлял, что «готов умереть в борьбе» за Украину. После 2022 года подозреваемый посещал республику и даже пытался сам записаться добровольцем на фронт, но не подошел из-за возраста и состояния здоровья. Суд в США приговорил Раута, признанного виновным по делу о попытке покушения на Трампа, к пожизненному заключению.

    Напомним, вечером 25 апреля произошла стрельба в отеле Washington Hilton, где проходил ужин представителей администрации президента США и прессы. 31-летний учитель Коул Томас Аллен с дробовиком пытался прорваться через охрану в бальный зал отеля, где находились американский лидер, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники.

    За несколько минут до атаки Аллен отправил сообщение родственникам с извинениями за свой поступок. «Я не жду прощения, но, если бы я видел другой способ подобраться так близко, я бы им воспользовался», – написал злоумышленник. В своем послании он назвал себя «дружелюбным федеральным убийцей» и подверг резкой критике политику администрации США.

    Трамп заявил Fox News: «Когда читаешь его манифест, понимаешь, что он ненавидит христиан, это уж точно». Президент США назвал подозреваемого «больным». Он также поблагодарил свою охрану за быструю и эффективную реакцию. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты допустили, что неудавшееся убийство придаст импульс накопившимся конфликтам внутри Белого дома.

    27 апреля 2026, 08:06 • Новости дня
    ВСУ потеряли крупные силы под Воздвижевкой у Гуляйполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска понесли колоссальные потери в попытках удержать Воздвижевку у Гуляйполя. Как сообщили в российских силовых структурах, речь идет о потерях в 210-м отдельном штурмовом полку и полку «Шквал».

    Украинские войска понесли значительные потери в районе Воздвижевки у Гуляйполя, передает ТАСС. Как сообщили в российских силовых структурах, особенно пострадали бойцы 210-го отдельного штурмового полка и подразделения полка «Шквал».

    «В попытках удержать Воздвижевку противник понес колоссальные потери. Это и многострадальный «Шквал», и 210-й полк. Их интенсивно разбивают ФАБами и «Геранями», – заявили представители силовых структур.

    По данным источника агентства, удары по украинским позициям наносят корректируемыми авиационными бомбами ФАБ и беспилотниками-камикадзе «Герань». Ранее сообщалось, что из-за больших потерь украинское командование было вынуждено отвести часть личного состава полка «Шквал» на вторую линию обороны в районе Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ликвидировали командный пункт 210-го полка ВСУ в Запорожской области. Ранее данное подразделение потеряло боеспособность из-за массированных ударов авиабомбами. Пророссийское подполье сообщило о гибели множества бойцов украинского батальона «Шквал» под Гуляйполем.

    27 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Украина пригрозила Израилю скандалом из-за российского судна
    @ Alona_nikolaievych/ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киев пообещал жесткие последствия для Тель-Авива, если российскому судну с зерном с новых территорий разрешат зайти в порт Хайфы, пишут СМИ.

    Украина пригрозила Израилю серьезными последствиями для двусторонних отношений, если Тель-Авив позволит войти в порт Хайфы российскому судну Panoramits. Корабль перевозит зерно с новых территорий России, пишет Axios со ссылкой на дипломатический источник, передает «Лента.ру».

    «Мы отслеживаем это новое судно и не позволим этому сойти с рук. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это повлечет последствия, в частности, для наших двусторонних связей», – заявил неназванный украинский дипломат.

    В случае захода российского судна в порт Хайфы украинские власти намерены задействовать против Израиля весь доступный арсенал дипломатических и международно-правовых мер.

    В 2025 году Владимир Зеленский ввел санкции против 56 иностранных морских судов.

    27 апреля 2026, 22:47 • Новости дня
    Поддубный рассказал о взятии Гришино методом «троянского коня»

    Военкор Поддубный рассказал о взятии Гришино методом троянского коня

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие группы «Центр» использовали тактику «троянского коня», проникнув в поселок на трофейной американской БМП «Брэдли» и бронетранспортере М-113, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Освобождение поселка Гришино на северо-западе от Красноармейска в ДНР стало возможным благодаря необычной тактике российских штурмовиков, сообщил в Max Поддубный.

    По его словам, военнослужащие группировки «Центр» использовали метод «троянского коня»: бойцы проникли в населенный пункт на восстановленной трофейной технике ВСУ – американской БМП «Брэдли» и бронетранспортере М-113, которые до этого были обездвижены ударами FPV-дронов и подрывом на противотанковой мине.

    На этих машинах в поселок была доставлена группа штурмовиков, выполнивших боевую задачу и вернувшихся обратно на той же технике.

    В ходе операции, по словам военкора, российские военные использовали тактику малых групп, длительно скрытно удерживали позиции в тылу противника, а также активно применяли разведданные для корректировки огня и наведения ударных дронов, что стало ключом к успеху.

    Применение трофейной техники позволило подразделениям 35-й бригады продвинуться в глубину обороны ВСУ, продолжая освобождение территорий Донбасса. Овладение Гришино открыло российским войскам путь к границе с Днепропетровской областью, а под огневой контроль перешел протяженный участок трассы Е-50.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за неделю освободили два населенных пункта: они взяли под контроль харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР.

    27 апреля 2026, 09:01 • Новости дня
    Мирошник высмеял селфи посла Украины в США под столом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник с иронией прокомментировал фото украинского посла в США Ольги Стефанишиной, сделанное ею «под столом» во время приема, в ходе которого произошло покушение на американского лидера Дональда Трампа.

    Мирошник иронично прокомментировал селфи украинского посла в США Ольги Стефанишиной, сделанное «под столом» во время инцидента на приеме, сообщает ТАСС.

    Мирошник заявил: «Украинский посол в США Стефанишина уютно разместилась под столом во время покушения на Трампа и поведала об этом миру… Не очень ясно, почему остальные гости сидели за столами, а вот Стефанишина – под столом! Видимо, опыт – большое дело!»

    Инцидент произошел во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал президент США Дональд Трамп. В момент стрельбы Трамп не пострадал, однако один из офицеров Секретной службы получил ранение.

    Стрелявший был задержан на месте. Им оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен, при котором было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия. Позднее он признался, что планировал покушение на чиновников Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в США Ольга Стефанишина опубликовала фотографию, сделанную под столом во время покушения на Дональда Трампа на ужине в отеле Washington Hilton. Во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton агенты Секретной службы США эвакуировали президента Дональда Трампа после раздавшихся в зале выстрелов. Американист Борис Межуев заявил о слабом политическом резонансе нового покушения на Дональда Трампа и о возможном небольшом росте его рейтинга за счет мобилизации сторонников.

    27 апреля 2026, 06:56 • Новости дня
    Военные ВСУ зверски убили пенсионерку в Казачьей Лопани

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ зверски убили пенсионерку, остававшуюся в Казачьей Лопани в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Военнослужащие 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ жестоко убили пенсионерку в поселке Казачья Лопань Харьковской области, передает ТАСС. Об этом агентству сообщили представители силовых структур России.

    Собеседник агентства заявил: «На харьковском направлении националисты 58-й ОМПБр зверски убили женщину пенсионного возраста, остававшуюся в Казачьей Лопани. Отказавшиеся участвовать в преступлении два военнослужащих ВСУ дезертировали из подразделения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области силовики разоблачили группу из семи убивавших мирных жителей боевиков ВСУ. После отступления украинских войск в этом регионе нашли массовые захоронения гражданских лиц. В Курской области украинские военнослужащие до смерти забили местного жителя прикладами.

    27 апреля 2026, 22:27 • Новости дня
    Украина вызвала посла Израиля из-за судна с российским зерном

    Сибига сообщил о вызове посла Израиля в МИД Украины из-за судна с зерном

    Tекст: Антон Антонов

    Посол Израиля вызван в украинское дипломатическое ведомство для вручения ноты протеста из-за судна с российским зерном, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    «Мы уже официально вызвали посла Израиля в МИД Украины завтра утром, чтобы представить нашу ноту протеста», – приводит ТАСС слова главы украинской дипломатии.

    Поводом для демарша стало прибытие в израильский порт Хайфы второго коммерческого судна, перевозящего российское зерно. Ранее Киев уже направлял аналогичный запрос относительно первого сухогруза, однако тогда израильская сторона проигнорировала обращение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Корабль перевозит зерно с новых территорий России.

    Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз
    Politico: Остановка транзита нефти по «Дружбе» обернется катастрофой
    Суд изъял у экс-депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева активы на 18 млрд рублей
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна
    Вопрос с пролетом самолета Фицо в Россию через Польшу сняли с повестки
    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд
    В России решили увеличить пошлины за оформление ВНЖ

    Иранский кризис создает новое значение Северного морского пути

    Неожиданный сигнал пришел из Южной Кореи: эта страна готовит закон об арктическом судоходстве, иначе говоря, о Северном морском пути России. Что означает это решение для Москвы, Пекина и Вашингтона – и почему перед нами важный эпизод геополитического соперничества России и Запада? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО

    В маленькой Словении большой политический кризис. Конфигурация власти, которая создавалась по итогам прошедших месяц назад выборов, внезапно обрушилась: ситуация патовая, парламент в тупике, ни у кого нет большинства. Но кризис этот рукотворный: так Брюссель защитил НАТО от начала распада. Точнее, отсрочил его. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

