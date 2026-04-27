График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

Tекст: Ольга Никитина

Почему пенсию выплатят досрочно

В начале мая в России длинные выходные – 1-3 и 9-11 мая. Если бы выплаты оставили по обычному графику, часть пенсионеров получила бы деньги с задержкой. Чтобы этого не произошло, Социальный фонд России (СФР) заранее перечисляет пенсии тем, чьи даты выплат попадают на праздничные дни. Это нормальная практика, и тревожиться не о чем: досрочная выплата – не лишние деньги, а просто майская пенсия, пришедшая раньше.

График выплат пенсий в мае 2026 – главные даты

Досрочная выплата пенсий за май 2026 года

Пенсионеры, получающие пенсию через банк (на карту или счет) и те, чья обычная дата выплаты приходится на 1-4 мая, получат деньги до 30 апреля включительно. Это касается всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, а также выплат по старости и инвалидности. Процесс проходит автоматически – писать заявление и обращаться в СФР не нужно.

Обычные даты выплат

Граждане, чьи даты получения пенсии приходятся на 5 мая и позже, получат деньги в обычные сроки. Если ваша пенсия обычно приходит 10-го числа, вы не входите в «перенос на апрель» и получите выплату по обычному банковскому графику уже в мае.

Доставка через «Почту России»

Тем, кто получает пенсию через почту (в отделении или на дом), переживать тоже не о чем. Доставка пойдет по привычной схеме: начнется со 2-3 мая и продлится до 25 мая. Если дата доставки выпадает на праздничные дни (8, 9, 10 мая), деньги будут доставлены заранее, накануне. У почты свой режим выплат, и ждать досрочного перечисления в апреле не нужно.

Примерные даты выплат в некоторых регионах (ориентировочные данные, могут отличаться):

Вологодская область – 8, 12, 15, 21 мая

Забайкальский край – 15 и 22 мая

Краснодарский край – до 22 мая

Нижегородская область – до 21 мая

Новгородская область – до 25 мая

Пермский край – 8, 15, 22 мая

Республика Татарстан – 12-19 и 22 мая

Ростовская область – 8, 15, 22 мая

Самарская область – 14 мая

Свердловская область – до 27 мая

Важно: досрочное получение пенсии – это не дополнительная выплата, а технический перенос. Если деньги пришли в апреле за май, то в мае их уже не будет. Планируйте бюджет с учетом этого. Досрочная выплата не «съедает» пенсию, а просто переносит ее на апрель.

Как узнать точную дату своей выплаты

Узнать точную дату выплаты пенсии можно несколькими простыми способами. Если вы всегда получаете пенсию на карту 2-го числа, значит, в этот раз ждите ее до 30 апреля. Если всегда получаете 10-го – вы не в группе переноса. Также можно уточнить график в мобильном приложении или отделении вашего банка, обратиться в региональное отделение СФР или в МФЦ.

Что делать, если деньги не пришли в ожидаемый срок

Если пенсия должна прийти через банк досрочно (вы в группе 1-4 мая), но до 30 апреля денег нет, сначала проверьте, не было ли задержки у банка – иногда деньги приходят ближе к вечеру. Если 30 апреля уже прошло, а выплаты нет, обращайтесь в банк и параллельно в СФР.

Если вы получаете пенсию через почту, ждать в апреле не нужно. Ориентируйтесь на окно доставки со 2-3 мая по 25 мая. Если ваш привычный день получения уже прошел, а почтальон не приходил, уточните в отделении график. Если к концу окна (после 25 мая) выплаты нет, тогда уже есть смысл обращаться и на почту, и в СФР.

Кому повысят пенсию в мае 2026

Массовой индексации пенсий в мае 2026 года не ожидается. Однако отдельные категории пенсионеров могут получить повышенные выплаты.

Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии происходит при определенных условиях:

Пенсионеры 80+ лет: фиксированная выплата удваивается – с 9,6 тыс. рублей до 19,2 тыс. рублей. Также полагается доплата по уходу около 1,4 тыс. рублей.

получают фиксированную выплату в двойном размере. Пенсионеры с иждивенцами: повышение фиксированной выплаты в зависимости от числа нетрудоспособных членов семьи.

получают фиксированную выплату в двойном размере. Пенсионеры с иждивенцами: повышение фиксированной выплаты в зависимости от числа нетрудоспособных членов семьи.

повышение фиксированной выплаты в зависимости от числа нетрудоспособных членов семьи. Лица с сельским стажем (30+ лет в сельском хозяйстве, проживающие в селе): повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии (+ 25%).

повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии (+ 25%). Граждане со стажем работы в районах Крайнего Севера и приравненных местностях: применяются повышающие коэффициенты.

Выплаты ко Дню Победы 9 мая 2026

Федеральная выплата 10 тыс. рублей

Согласно указу президента РФ, ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей к 9 Мая получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие партизаны и подпольщики, военнослужащие, прослужившие не менее полугода в частях, не входивших в действующую армию, сотрудники разведки и контрразведки, выполнявшие спецзадания в тылу врага, кавалеры орденов и медалей СССР за службу в годы войны, обладатели знака «За оборону Ленинграда», а также инвалиды детства вследствие фронтовых ранений.

Выплаты производятся Социальным фондом автоматически, вместе с пенсией, начиная с апреля. Никаких заявлений подавать не требуется.

Региональные доплаты

Субъекты РФ устанавливают собственные выплаты ветеранам. В 2026 году ожидаются следующие суммы в некоторых регионах:

Москва: 70 тыс. рублей (инвалидам и участникам ВОВ), 40 тыс. рублей (блокадникам)

Московская область: до 70 тыс. рублей

Санкт-Петербург: 10 тыс. рублей

Тверская область: 50 тыс. рублей

Владимирская область и Якутия: до 1 млн рублей

Ветеранам, проживающим в Латвии, Литве и Эстонии, также положена федеральная выплата в 10 тыс. рублей.

График детских пособий в мае 2026

В связи с майскими праздниками график перечисления детских пособий также скорректирован.

Досрочные выплаты (29-30 апреля): единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих граждан. Обычно эти пособия приходят 3-го числа каждого месяца. Так как 3 мая 2026 года является выходным, СФР перечислит их досрочно – 29 или 30 апреля.

Выплаты в обычные сроки: ежемесячная выплата из средств материнского капитала – 5 мая, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан – 8 мая.

Доставка через почту: пособия будут доставляться до 25 мая.

Частые вопросы о выплатах в мае

Когда придет пенсия в мае 2026?

Если вы получаете пенсию на карту и ваша обычная дата – 1-4 мая, деньги придут до 30 апреля. Если ваша дата позже – в обычные сроки. Для получателей через почту – со 2-3 мая по 25 мая.

Почему выплаты пришли раньше?

Из-за майских праздников СФР переносит даты выплат на предшествующие рабочие дни, чтобы пенсионеры не ждали деньги в выходные.

Когда дадут деньги к 9 Мая?

Федеральная выплата 10 тыс. рублей приходит вместе с пенсией, начиная с апреля. Региональные выплаты – по графикам субъектов РФ.

Когда придут детские пособия в мае?

Единое пособие и пособие по уходу до 1,5 года для неработающих придут 29-30 апреля, остальные – в обычные сроки.

