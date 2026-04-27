    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    27 апреля 2026, 15:05 • Справки

    График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

    Tекст: Ольга Никитина

    В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    Почему пенсию выплатят досрочно

    В начале мая в России длинные выходные – 1-3 и 9-11 мая. Если бы выплаты оставили по обычному графику, часть пенсионеров получила бы деньги с задержкой. Чтобы этого не произошло, Социальный фонд России (СФР) заранее перечисляет пенсии тем, чьи даты выплат попадают на праздничные дни. Это нормальная практика, и тревожиться не о чем: досрочная выплата – не лишние деньги, а просто майская пенсия, пришедшая раньше.

    График выплат пенсий в мае 2026 – главные даты

    Досрочная выплата пенсий за май 2026 года

    Пенсионеры, получающие пенсию через банк (на карту или счет) и те, чья обычная дата выплаты приходится на 1-4 мая, получат деньги до 30 апреля включительно. Это касается всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, а также выплат по старости и инвалидности. Процесс проходит автоматически – писать заявление и обращаться в СФР не нужно.

    Обычные даты выплат

    Граждане, чьи даты получения пенсии приходятся на 5 мая и позже, получат деньги в обычные сроки. Если ваша пенсия обычно приходит 10-го числа, вы не входите в «перенос на апрель» и получите выплату по обычному банковскому графику уже в мае.

    Доставка через «Почту России»

    Тем, кто получает пенсию через почту (в отделении или на дом), переживать тоже не о чем. Доставка пойдет по привычной схеме: начнется со 2-3 мая и продлится до 25 мая. Если дата доставки выпадает на праздничные дни (8, 9, 10 мая), деньги будут доставлены заранее, накануне. У почты свой режим выплат, и ждать досрочного перечисления в апреле не нужно.

    Примерные даты выплат в некоторых регионах (ориентировочные данные, могут отличаться):

    • Вологодская область – 8, 12, 15, 21 мая

    • Забайкальский край – 15 и 22 мая

    • Краснодарский край – до 22 мая

    • Нижегородская область – до 21 мая

    • Новгородская область – до 25 мая

    • Пермский край – 8, 15, 22 мая

    • Республика Татарстан – 12-19 и 22 мая

    • Ростовская область – 8, 15, 22 мая

    • Самарская область – 14 мая

    • Свердловская область – до 27 мая

    Важно: досрочное получение пенсии – это не дополнительная выплата, а технический перенос. Если деньги пришли в апреле за май, то в мае их уже не будет. Планируйте бюджет с учетом этого. Досрочная выплата не «съедает» пенсию, а просто переносит ее на апрель.

    Как узнать точную дату своей выплаты

    Узнать точную дату выплаты пенсии можно несколькими простыми способами. Если вы всегда получаете пенсию на карту 2-го числа, значит, в этот раз ждите ее до 30 апреля. Если всегда получаете 10-го – вы не в группе переноса. Также можно уточнить график в мобильном приложении или отделении вашего банка, обратиться в региональное отделение СФР или в МФЦ.

    Что делать, если деньги не пришли в ожидаемый срок

    Если пенсия должна прийти через банк досрочно (вы в группе 1-4 мая), но до 30 апреля денег нет, сначала проверьте, не было ли задержки у банка – иногда деньги приходят ближе к вечеру. Если 30 апреля уже прошло, а выплаты нет, обращайтесь в банк и параллельно в СФР.

    Если вы получаете пенсию через почту, ждать в апреле не нужно. Ориентируйтесь на окно доставки со 2-3 мая по 25 мая. Если ваш привычный день получения уже прошел, а почтальон не приходил, уточните в отделении график. Если к концу окна (после 25 мая) выплаты нет, тогда уже есть смысл обращаться и на почту, и в СФР.

    Кому повысят пенсию в мае 2026

    Массовой индексации пенсий в мае 2026 года не ожидается. Однако отдельные категории пенсионеров могут получить повышенные выплаты.

    Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии происходит при определенных условиях:

    • Пенсионеры 80+ лет: фиксированная выплата удваивается – с 9,6 тыс. рублей до 19,2 тыс. рублей. Также полагается доплата по уходу около 1,4 тыс. рублей.

    • Инвалиды I группы: получают фиксированную выплату в двойном размере.

    • Пенсионеры с иждивенцами: повышение фиксированной выплаты в зависимости от числа нетрудоспособных членов семьи.

    • Лица с сельским стажем (30+ лет в сельском хозяйстве, проживающие в селе): повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии (+ 25%).

    • Граждане со стажем работы в районах Крайнего Севера и приравненных местностях: применяются повышающие коэффициенты.

    Выплаты ко Дню Победы 9 мая 2026

    Федеральная выплата 10 тыс. рублей

    Согласно указу президента РФ, ежегодную выплату в размере 10 тыс. рублей к 9 Мая получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие партизаны и подпольщики, военнослужащие, прослужившие не менее полугода в частях, не входивших в действующую армию, сотрудники разведки и контрразведки, выполнявшие спецзадания в тылу врага, кавалеры орденов и медалей СССР за службу в годы войны, обладатели знака «За оборону Ленинграда», а также инвалиды детства вследствие фронтовых ранений.

    Выплаты производятся Социальным фондом автоматически, вместе с пенсией, начиная с апреля. Никаких заявлений подавать не требуется.

    Региональные доплаты

    Субъекты РФ устанавливают собственные выплаты ветеранам. В 2026 году ожидаются следующие суммы в некоторых регионах:

    • Москва: 70 тыс. рублей (инвалидам и участникам ВОВ), 40 тыс. рублей (блокадникам)

    • Московская область: до 70 тыс. рублей

    • Санкт-Петербург: 10 тыс. рублей

    • Тверская область: 50 тыс. рублей

    • Владимирская область и Якутия: до 1 млн рублей

    Ветеранам, проживающим в Латвии, Литве и Эстонии, также положена федеральная выплата в 10 тыс. рублей.

    График детских пособий в мае 2026

    В связи с майскими праздниками график перечисления детских пособий также скорректирован.

    Досрочные выплаты (29-30 апреля): единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих граждан. Обычно эти пособия приходят 3-го числа каждого месяца. Так как 3 мая 2026 года является выходным, СФР перечислит их досрочно – 29 или 30 апреля.

    Выплаты в обычные сроки: ежемесячная выплата из средств материнского капитала – 5 мая, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан – 8 мая.

    Доставка через почту: пособия будут доставляться до 25 мая.

    Частые вопросы о выплатах в мае

    Когда придет пенсия в мае 2026?
    Если вы получаете пенсию на карту и ваша обычная дата – 1-4 мая, деньги придут до 30 апреля. Если ваша дата позже – в обычные сроки. Для получателей через почту – со 2-3 мая по 25 мая.

    Почему выплаты пришли раньше?
    Из-за майских праздников СФР переносит даты выплат на предшествующие рабочие дни, чтобы пенсионеры не ждали деньги в выходные.

    Когда дадут деньги к 9 Мая?
    Федеральная выплата 10 тыс. рублей приходит вместе с пенсией, начиная с апреля. Региональные выплаты – по графикам субъектов РФ.

    Когда придут детские пособия в мае?
    Единое пособие и пособие по уходу до 1,5 года для неработающих придут 29-30 апреля, остальные – в обычные сроки.

    Главное о выплатах в мае 2026:

    • Пенсии за май для получателей через банк с датой 1-4 мая придут до 30 апреля.

    • Получатели через почту получат пенсию по обычному графику – со 2-3 мая по 25 мая.

    • Ветераны ВОВ получат федеральную выплату 10 тыс. рублей автоматически.

    • Единое пособие на детей и пособие по уходу до 1,5 года перечислят 29-30 апреля.

    • Планируйте бюджет, учитывая, что досрочная пенсия – это не доплата, а выплата за май.

