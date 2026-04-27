    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО
    Юшков объяснил слова Трампа о риске разрыва иранских нефтепроводов
    Песков сообщил о регулярных докладах Путину об атаках на российские регионы
    Суверенитет в эпоху мирового шторма. Что Путин знал еще в 2000 году
    Путин: Трудности временны, а Россия вечна
    Освобождены сумское Таратутино и Ильичовка в ДНР
    Путин назначил Чайку руководителем Россотрудничества
    МИД назвал причину вызова посла Германии
    На Рижский вокзал Москвы не нашлось покупателей
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    27 апреля 2026, 15:42 • Новости дня

    Роскосмос показал спутниковый снимок заснеженной Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спутники Роскосмоса зафиксировали необычные для конца апреля зимние пейзажи в Москве, сообщает пресс-служба госкорпорации.

    На опубликованных в канале Max снимках столица запечатлена под плотным слоем снега, а атмосферные явления связаны с приходом североатлантического циклона.

    Как отметили в Роскосмосе, спутники продемонстрировали редкое сочетание зимних осадков и пониженных температур для этого времени года. В сообщении говорится: «Зимние пейзажи в конце апреля запечатлели спутники Роскосмоса».

    Причиной погодной аномалии стал североатлантический циклон, который принес в столичный регион обильные осадки. За ночь в Москве выпало более половины месячной нормы осадков, а температура опустилась ниже нуля градусов.

    Ранее сообщалось, что внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    27 апреля 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт объяснил апрельские снегопады в европейской части России

    Tекст: Мария Иванова

    В северо-западных и центральных регионах России выпал снег из-за циклона, который принес холодный воздух с Баренцева моря и Северной Атлантики, сообщил доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

    Причиной апрельских снегопадов в европейской части России стал циклон, который пришел с Баренцева моря, сообщает РИА «Новости».

    Доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов рассказал, что именно этот циклон принес холодный воздух, захватив Ленинградскую, Тверскую, Архангельскую области, а также Москву. Нижегородская область пока осталась в стороне, но по прогнозу к завтрашнему дню снег может выпасть и там.

    «Сегодняшний снегопад в Москве объясняется вторжением холодного воздуха. Он прорвался с северо-запада – с Северной Атлантики и Баренцева моря, захватил Ленинградскую область, Тверскую, Архангельскую. Досталось и Москве», – отметил ученый.

    Любов уточнил, что такие температурные перепады в апреле не являются чем-то сверхъестественным. По его словам, волны возврата холодов случаются периодически, это не аномалия, и появление временного снежного покрова вполне возможно.

    Фенолог добавил, что к концу апреля снег в Москве обязательно растает.

    Отметим, что в понедельник Москва побила исторический рекорд по высоте снега.

    Синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    27 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    В Москве повысили уровень погодной опасности до оранжевого
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе ожидаются шквалистый ветер до 25 метров в секунду и интенсивные осадки в виде мокрого снега, уровень погодной опасности повышен до оранжевого, сообщил Гидрометцентр.

    Представитель Гидрометцентра сообщил об изменении погодного статуса в столице и области, передает ТАСС.

    «Погодный уровень повышен до оранжевого в период до 03:00 мск вторника, 28 апреля», – заявил собеседник агентства.

    Решение связано с сильным западным ветром, порывы которого в Москве достигнут 23 метров в секунду, а в Подмосковье – 25 метров в секунду.

    Синоптики также предупредили о сохраняющейся опасности сильных осадков. Мокрый снег может налипать на провода и деревья, местами ожидается гололедица. Оранжевый уровень является предпоследним в шкале предупреждений и указывает на вероятность стихийных бедствий и возможный ущерб. Температура воздуха в столице днем составит от двух до четырех градусов тепла, по области – до плюс пяти градусов.

    Власти Москвы призвали жителей соблюдать осторожность. Горожанам не рекомендуется стоять и парковать машины под деревьями. Департамент транспорта посоветовал водителям, сменившим резину на летнюю, воспользоваться общественным транспортом. Тем, кто все же сядет за руль, напомнили о необходимости избегать резких маневров, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля в ряде районов Московской области выпал интенсивный снег. Из-за сильных осадков и порывистого ветра столичные власти посоветовали автомобилистам временно отказаться от личного транспорта.

    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    Комментарии (2)
    26 апреля 2026, 17:01 • Новости дня
    Гидрометцентр: В Москве ожидается снегопад до семи сантиметров

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице прогнозируются интенсивные осадки в виде мокрого снега, которые приведут к образованию временного снежного покрова высотой до семи сантиметров, сообщили в Гидрометцентре России.

    Ожидается, что за сутки в городе выпадет значительное количество осадков, передает РИА «Новости». По данным синоптиков, непогода накроет столицу в ближайшие дни.

    «В период с 21 час 26 апреля до 21 час 27 апреля ожидаются местами сильные осадки, включая мокрый снег и временный прирост снега от двух до семи сантиметров», – рассказали в Гидрометцентре РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Москве ожидаются ливни и мокрый снег.

    В начале недели столицу накроют обильные осадки.

    Ранее метеорологи предупреждали о надвигающейся смене погоды.

    26 апреля 2026, 22:53 • Новости дня
    Интенсивный снег пошел в Павловском Посаде и Наро-Фоминске в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье вечером в ряде районов Московской области выпал интенсивный снег, что стало неожиданным погодным явлением для конца апреля.

    В Московской области в воскресенье выпал снег, передает РИА «Новости».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что к двадцати одному часу снег был зафиксирован метеостанциями в Павловском Посаде и Наро-Фоминске.

    По его словам, осадки были довольно интенсивными, а видимость в снегу составляла четыре километра.

    Леус отметил, что 27 апреля в столичном регионе ожидаются обильные осадки: дождь будет переходить в мокрый снег, а местами и в обычный снег. Также прогнозируются сильный и порывистый ветер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале следующей недели на Москву обрушатся ливни и снег. Температура воздуха понизится из-за влияния североатлантического циклона.

    27 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Москва побила исторический рекорд по высоте снега

    Tекст: Мария Иванова

    В столице зафиксирован небывалый для конца апреля уровень снежного покрова, превысивший показатели более чем полувековой давности.

    Новый рекорд по высоте снежного покрова для 27 апреля установлен в Москве, сообщает синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    К утру в городе сформировался снежный слой в 12 сантиметров. Прежний рекорд этого дня составлял 10 сантиметров и продержался 55 лет.

    По данным базовой метеостанции ВДНХ, только за ночь в столице выпало 16 мм осадков. Это значение превысило суточный рекорд по количеству осадков, ранее принадлежавший 1880 году и составлявший 14,7 мм. Осадки продолжаются, поэтому точные цифры нового достижения станут известны после 21 часа по окончании метеосуток.

    «Это третий рекорд сегодняшнего дня – еще никогда 27 апреля в Москве не было столько снега», – отметил специалист. Ранее в столице также был зафиксирован утренний рекорд атмосферного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр спрогнозировал образование временного снежного покрова высотой до семи сантиметров.

    Синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Стоимость услуг такси в Москве взлетела вдвое из-за сильного снегопада.

    27 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Девушка погибла после падения на пути в метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве 23-летняя девушка скончалась после падения на рельсы на станции метро «Преображенская площадь» Сокольнической линии.

    В связи с произошедшим приостанавливалось движение поездов на участке между станциями «Сокольники» и «Бульвар Рокоссовского», сообщает агентство «Москва».

    В начале апреля пьяный мужчина на станции «Баррикадная» спустился на путь прямо перед прибывающим электропоездом, но машинист успел затормозить.

    В ноябре на платформе станции «Таганская» в Москве пожилая женщина толкнула 13-летнюю школьницу на пути, инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

    В 2024 году суд в Москве арестовал мужчину, толкнувшего свою бывшую под поезд в метро.

    27 апреля 2026, 09:27 • Новости дня
    Полиция задержала курьера мошенников за хищение 7 млн рублей у москвички

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители задержали молодого человека, который забрал у пожилой жительницы столицы более 7,1 млн рублей под предлогом декларирования сбережений, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Сотрудники правоохранительных органов поймали пособника телефонных аферистов, обманувшего 63-летнюю жительницу столицы, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Злоумышленники связались с женщиной и попросили продиктовать код из СМС якобы для замены домофона.

    «Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники задержали подозреваемого в Калужской области. Им оказался 23-летний житель Обнинска», – добавили в МВД.

    После первого звонка пенсионерке начали поступать вызовы от фальшивых госслужащих. Они убедили москвичку в необходимости задекларировать все сбережения и передать их курьеру.

    Введенная в заблуждение женщина отдала прибывшему молодому человеку все накопления, включая иностранную валюту. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемый заключен под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные полицейские задержали курьера за хищение 20 млн рублей под предлогом декларирования сбережений. Лжесотрудники портала «Госуслуги» выманили у московской пенсионерки почти 40 млн рублей.

    27 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Внезапный весенний снегопад и сильный ветер привели к многочисленным инцидентам в столице и области, в результате которых травмы получили 30 местных жителей.

    От разгула стихии в Москве и Подмосковье пострадали 30 человек, передает ТАСС.

    В оперативных службах уточнили, что причиной инцидентов стали упавшие под тяжестью снега деревья. «Всего от снегопада с ветром, повлекшего падения деревьев в Москве и области, пострадали 30 человек, большинство из них в столице», – сказал собеседник агентства.

    Столичный департамент городского хозяйства зафиксировал падение более 110 деревьев в разных районах города. Рухнувшие стволы и ветки также нанесли серьезные повреждения припаркованным автомобилям.

    Аналогичная ситуация сложилась и за пределами МКАД. Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщил, что на территории региона зафиксировано 75 случаев падения деревьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого.

    Обильный снегопад с сильным ветром повалили десятки деревьев в разных районах Москвы.

    Дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс от снега.

    27 апреля 2026, 04:43 • Новости дня
    Во Владивостоке задержали рейсы в Москву и Иркутск

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше пятисот человек провели во Владивостоке более четырех часов в ожидании задержанных рейсов из-за погодных условий.

    Задержки рейсов из Владивостока в Москву и Иркутск превысили четыре часа, передает РИА «Новости».

    По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, в аэропорту остались ожидать отправления более 500 пассажиров.

    Авиакомпании «Аэрофлот» и «Сибирь» не смогли вовремя отправить рейсы из-за позднего прибытия воздушных судов во Владивосток.

    В пресс-службе Международного аэропорта Владивосток пояснили, что причиной задержек стал туман, который нарушил расписание прилетов и вылетов.

    В сообщении транспортной прокуратуры говорится: «Ожидают отправления свыше 500 пассажиров». Представители аэропорта заявили, что пассажирам предоставляются необходимые услуги согласно стандартам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажиры рейса Air Serbia, который не смог приземлиться в Петербурге из-за закрытого неба, возвращаются в Белград на резервном самолете.

    В аэропорту Пулково утром были задержаны более полусотни вылетов и отменены еще несколько десятков рейсов.

    Пассажиры рейса Azur Air, который экстренно приземлился в Янгоне, ожидают вылета резервным самолетом из Москвы.

    27 апреля 2026, 07:32 • Новости дня
    Дептранс сообщил о сбое на синей ветке метро Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Интервалы движения увеличены на синей ветке метро в Москве из-за дерева на пути, сообщает столичный дептранс.

    Интервалы движения поездов увеличены на Арбатско-Покровской линии московского метро, передает РИА Новости. Причиной стала упавшая на пути дерево, о чём сообщил столичный департамент транспорта.

    В ведомстве отметили: «На Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения из-за дерева на пути».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве четыре человека пострадали из-за падения деревьев во время мощного циклона. Городские службы оперативно устраняют последствия сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду. Ранее на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии сработал защитный гермозатвор.

    27 апреля 2026, 07:20 • Новости дня
    Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 19 миллиметров небесной влаги, сообщилведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец сообщил, что половина месячной нормы осадков выпала в Москве в течение суток, сообщает РИА «Новости». Он рассказал, что на метеостанции ВДНХ зафиксировали 19 миллиметров небесной влаги. Аналогичные показатели были отмечены на Балчуге, где также выпало 19 миллиметров, а в Бутово выпало 20 миллиметров осадков, в Тушино – 17 миллиметров.

    Тишковец также отметил, что в Подмосковье наибольшее количество осадков зарегистрировано в Михайловском – 27 миллиметров. Это составляет 79% от месячной нормы апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптики пообещали москвичам выпадение почти половины апрельской нормы осадков. В январе метеорологи прогнозировали сильнейший снегопад с третью месячной нормы осадков за полсуток. Прошлым летом на некоторые районы столицы всего за два часа обрушилась целая месячная норма дождей.

    27 апреля 2026, 09:04 • Новости дня
    В Москве из-за снегопада приостановили аренду самокатов и велосипедов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы в Москве временно отключили возможность аренды электросамокатов и велосипедов до улучшения погодных условий. Также операторы каршеринга ограничили доступ к аренде автомобилей с летней резиной, говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

    Операторы аренды электросамокатов и велосипедов в Москве временно приостановили свою работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Дептранс в Max.

    Решение принято на фоне продолжающегося снегопада и понижения температуры, которые делают использование двухколесного транспорта опасным для горожан.

    Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что аренда электросамокатов и велосипедов будет восстановлена после улучшения погоды. Кроме того, операторы каршеринга временно ограничили выдачу автомобилей, оборудованных летними шинами, чтобы снизить риски на дорогах.

    Департамент транспорта Москвы рекомендует владельцам личных самокатов, велосипедов и автомобилей на летней резине отказаться от поездок и воспользоваться городским транспортом для безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гидрометцентре сообщили о временном снежном покрове высотой до семи сантиметров в Москве. Уровень погодной опасности в столице повысили до оранжевого.

    27 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мощный ветер с порывами до 23 метров в секунду и обильные осадки заставили столичных коммунальщиков перейти на особый график работы.

    До конца дня в столице ожидаются обильный мокрый снег с дождем и штормовой ветер, указал Собянин в Max.

    В связи с этим все профильные ведомства вывели на улицы дополнительные силы для работы в усиленном режиме.

    Градоначальник подчеркнул, что неблагоприятная обстановка продержится в течение ближайших двух дней. Он призвал москвичей быть предельно аккуратными на улицах и беречь себя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до оранжевого. Высота снежного покрова в городе достигла рекордных 12 сантиметров.

    27 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Дорожные службы Одинцово предотвратили заторы после мощного снегопада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе прошел сильный апрельский снегопад, дорожные службы Одинцовского округа оперативно очистили сложные участки трасс и предотвратили пробки.

    Для уборки дорог общего пользования с раннего утра задействовали 31 единицу техники, сообщил телеканал 360.

    На улицы вывели шесть комбинированных машин с зимним оборудованием и 25 тракторов. В работах приняли участие 72 дорожных рабочих. Своевременные действия позволили избежать заторов на спусках, подъемах и путепроводах.

    Очисткой дворов и общественных пространств занимаются 499 дворников. В их распоряжении 46 единиц техники и 22 погрузчика. В первую очередь от снега освобождают пешеходные зоны, входы в многоквартирные дома и подходы к социальным объектам.

    Коммунальщики также убирают остановки общественного транспорта и подъезды к мусорным площадкам. Во время обследования дорожной сети специалисты обнаружили и убрали восемь упавших деревьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за обильных осадков. Сильный ветер со снегом повалили десятки деревьев в разных районах города.

    27 апреля 2026, 14:33 • Новости дня
    Полиция изъяла электровелосипед нарушившего ПДД курьера в Зеленограде

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Зеленограде сотрудники полиции изъяли у курьера электровелосипед из-за неоднократных нарушений правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

    Как уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице, мужчину зафиксировали на видеоролике, где он, управляя электровелосипедом с мощностью свыше 250 Вт, проехал на красный свет, передает АГН «Москва».

    Полицейские установили личность нарушителя – им оказался 24-летний курьер, доставлявший заказы на личном электровелосипеде. В отношении него возбуждены дела об административных правонарушениях по статье о вождении без права управления транспортным средством и за проезд на запрещающий сигнал светофора.

    В ведомстве отметили, что транспортное средство изъято для исследования с целью определения его максимальной мощности. Пресс-служба подчеркнула, что Госавтоинспекция продолжит мониторинг интернета для выявления подобных случаев и оперативного реагирования на них, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.

    Ранее сообщалось, что мужчине за рулем электровелосипеда в столице из-за столкновения с автомобилем оторвало голову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в экстренных службах сообщили, что в Москве произошла крупная авария с участием пяти легковых автомобилей и электросамоката, в результате погиб человек.

    Президент Эстонии призвал Европу готовиться к контактам с Россией
    Словакия подала жалобу в суд ЕС на запрет закупки российского газа
    Путин согласился с предложением «Единой России» отложить погашение долгов регионов
    Массированная атака ВСУ повредила около 200 зданий в Севастополе
    Минобороны разъяснило условия контракта в войсках беспилотных систем
    Пропавшего на рыбалке топ-менеджера «Яндекс» нашли мертвым
    Поваленные деревья травмировали около 30 жителей Московского региона

    Иранский кризис создает новое значение Северного морского пути

    Неожиданный сигнал пришел из Южной Кореи: эта страна готовит закон об арктическом судоходстве, иначе говоря, о Северном морском пути России. Что означает это решение для Москвы, Пекина и Вашингтона – и почему перед нами важный эпизод геополитического соперничества России и Запада? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Словении помешали показать европейцам выход из НАТО

    В маленькой Словении большой политический кризис. Конфигурация власти, которая создавалась по итогам прошедших месяц назад выборов, внезапно обрушилась: ситуация патовая, парламент в тупике, ни у кого нет большинства. Но кризис этот рукотворный: так Брюссель защитил НАТО от начала распада. Точнее, отсрочил его. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

