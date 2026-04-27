Суд признал движение «Российская ЛГБТ-сеть» экстремистским
Суд Петербурга признал межрегиональное движение «Российская ЛГБТ-сеть» (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) экстремистским объединением и запретил его деятельность на территории России.
Соответствующее решение было вынесено по административному иску, поданному ГУ Министерства юстиции России по Петербургу и Ленинградской области, передает ТАСС.
«Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административный иск ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к межрегиональному общественному движению «Российская ЛГБТ-сеть» о признании данного движения экстремистским объединением и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации. Суд требования административного истца удовлетворил», – сообщила объединенная пресс-служба судов города.
В ноябре 2023 года Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории России.