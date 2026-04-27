Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.
Президент Эстонии призвал Европу готовиться к контактам с Россией
Европейским странам необходимо уже сейчас планировать восстановление диалога с Москвой на период после окончания украинского конфликта, заявил президент Эстонии Алар Карис.
Президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости подготовки к возобновлению отношений с Москвой, передает РИА «Новости». По его мнению, Европе следует задуматься о послевоенном устройстве и будущих контактах с Россией.
«Европе следует готовиться к восстановлению контактов с Россией», – сказал Карис в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, которое цитирует эстонская телерадиокомпания ERR.
Эстонский лидер предлагает сфокусироваться на завершении конфликта, независимо от сроков окончания боевых действий. Он также отметил, что разговоры о возможном начале столкновений в самой Эстонии выгодны тем, кто желает нанести стране ущерб. Подобные заявления, по его мнению, лишь проецируют внутреннюю неуверенность.
Слова президента Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Кристена Михала.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу прибалтийских стран усталостью от сидения под столом.