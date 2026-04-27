Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 14-й армии ВВС и ПВО
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе отмечается: «Присвоить 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 14-я гвардейская армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны».
Причиной присвоения почетного наименования стали массовый героизм, отвага, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
Ранее Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 35-й общевойсковой Краснознаменной армии и 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку за проявленный героизм при защите Отечества.