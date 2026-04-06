Путин присвоил статус «гвардейский» двум военным подразделениям
Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 35-й общевойсковой Краснознаменной армии и 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку за проявленный героизм при защите Отечества.
Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум воинским подразделениям, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов. Соответствующие указы размещены на сайте и вступают в силу с 6 апреля.
Согласно тексту документа, 35-я общевойсковая Краснознаменная армия теперь будет именоваться 35-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная армия.
В указе подчеркивается, что почетное наименование «гвардейская» присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
Аналогичное почетное звание с этого дня носит и 968-й исследовательско-инструкторский смешанный авиационный полк.
Ранее президент Владимир Путин присвоил звание «гвардейский» 44-му инженерно-саперному полку.
Глава государства также присвоил звание «гвардейский» 299-му парашютно-десантному полку.