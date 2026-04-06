  • Новость часаИран заявил об атаке на американский десантный корабль с 5 тыс. военных
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Подводные исследования готовят Китай к войне с США
    Иран заподозрил США в попытке выкрасть уран во время спасения пилота F-15
    Американист: Трамп в войне с Ираном выберет стратегию «пан или пропал»
    Религиовед объяснил недопуск Израилем журналистов к схождению Благодатного огня
    Подтверждена гибель командующего авиацией Северного флота в Крыму
    Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия
    Путин поручил улучшить процедуру записи к врачу через Госуслуги
    Кремль допустил причастность Украины к подготовке теракта на газопроводе в Сербии
    МИД сообщил о старте безвизового режима с Саудовской Аравией
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    6 комментариев
    6 апреля 2026, 13:40 • Новости дня

    Путин присвоил статус «гвардейский» двум военным подразделениям

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 35-й общевойсковой Краснознаменной армии и 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку за проявленный героизм при защите Отечества.

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум воинским подразделениям, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов. Соответствующие указы размещены на сайте и вступают в силу с 6 апреля.

    Согласно тексту документа, 35-я общевойсковая Краснознаменная армия теперь будет именоваться 35-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная армия.

    В указе подчеркивается, что почетное наименование «гвардейская» присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    Аналогичное почетное звание с этого дня носит и 968-й исследовательско-инструкторский смешанный авиационный полк.

    Ранее президент Владимир Путин присвоил звание «гвардейский» 44-му инженерно-саперному полку.

    Глава государства также присвоил звание «гвардейский» 299-му парашютно-десантному полку.

    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Лихачев сообщил о новых «прилетах» по Энергодару

    Tекст: Ольга Иванова

    Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар несколько раз оставался без электричества из-за обстрелов, однако энергоснабжение было восстановлено, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    В последние дни район Запорожской атомной электростанции не подвергался ударам, однако по Энергодару фиксировались «прилеты», передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Он уточнил, что обстрелов территории самой станции не было, но Энергодар и его инфраструктура пострадали. «Энергодар несколько раз терял энергоснабжение, но благодаря оперативным службам города, благодаря работе наших коллег все было восстановлено», – подчеркнул Лихачев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила о заметном усилении обстрелов ВСУ вокруг Запорожской атомной электростанции и города Энергодара.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 13:25 • Новости дня
    Путин поручил улучшить процедуру записи к врачу через портал госуслуг
    Путин поручил улучшить процедуру записи к врачу через портал госуслуг
    @ Евгений Самарин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину улучшить процедуру записи на прием к врачу через портал госуслуг, добавив функцию отложенной записи.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать процесс записи на прием к врачу через портал госуслуг, сообщает РИА «Новости».

    В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, отмечается необходимость добавить функцию отложенной записи для пациентов, если подходящее время отсутствует.

    Также Путин потребовал рассмотреть возможность автоматического предложения альтернативных медицинских организаций, если в выбранном учреждении нет свободных слотов. Данную работу власти должны реализовать совместно с движением «Народный фронт «За Россию», опираясь на ранее выданные поручения президента.

    Ответственными за выполнение указания назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Итоговый доклад о результатах работы должен быть представлен до 1 сентября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин 18 февраля по видеосвязи провел совещание с членами правительства по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

    На этом совещании глава государства заявил о необходимости более активного внедрения цифровых технологий и платформенных решений в медицине.

    Ранее президент России поручил правительству рассмотреть возможность увеличения срока записи к врачам и на лечебные процедуры на портале «Госуслуги».

    Комментарии (2)
    5 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Украинский телеканал сообщил о серии взрывов в Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    В воскресенье в Херсоне были зафиксированы взрывы, что подтвердил украинский телеканал.

    В подконтрольном ВСУ Херсоне днем 5 апреля были слышны взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

    «В Херсоне слышны взрывы», – говорится в сообщении Telegram-канала.

    Причины и масштабы произошедшего пока не сообщаются. Информация о пострадавших или разрушениях также отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в окрестностях Харькова на востоке Украины произошел взрыв.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 20:21 • Новости дня
    Балицкий сообщил о гибели аграриев после удара дрона ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    В Запорожской области два агрария погибли, а еще один человек получил ранения в результате удара беспилотника по трактору во время сельхозработ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    Два агрария погибли в Запорожской области в результате атаки беспилотника ВСУ по трактору, передает РИА «Новости». Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что удар был нанесен по трактору МТЗ-80, который выполнял обычные сельскохозяйственные работы и не имел отношения к военным задачам.

    В своем заявлении Балицкий подчеркнул: «Это было осознанное нападение на мирных людей, занятых мирным трудом». По его словам, в результате атаки погибли двое аграриев, еще один человек получил ранения, и врачи сейчас борются за его жизнь.

    Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что все необходимые меры поддержки будут оказаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории дорожного предприятия Севское ДРСУ в Севске Брянской области при ударе украинского дрона погиб один из его сотрудников. В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ погибла семья с восьмилетним ребенком.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 10:43 • Новости дня
    Российский штурмовик отвлек дрон на себя ради товарищей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Штурмовик группировки войск «Восток» сознательно вышел под удар тяжелого дрона «Баба-яга», чтобы сослуживец донес боекомплект и провизию, сообщил сам военнослужащий с позывным «Афоня».

    «Поступила задача – доставить БК (боекомплект) и провизию нашим бэпэлашникам. По пути следования, в лесопосадке, мы с сослуживцем вдвоем шли, услышали жужжание тяжелого дрона «Баба-яга», – сказал он ТАСС.

    По словам бойца, они решили остановиться и проследить за дроном, но тот завис прямо над ними. «Афоня» принял решение остаться под «Бабой-ягой» и прикрыть отход сослуживца с грузом, пояснив, что для бойцов на позиции важно вовремя получить боеприпасы и еду. В результате нескольких сбросов с гексакоптера он получил ранение.

    Штурмовик рассказал, что вскоре над районом появился российский разведывательный дрон. Он последовал за улетающей «Бабой-ягой», чтобы вычислить точку пуска. «Афоню» тем временем вывезла подоспевшая группа эвакуации, а координаты старта гексакоптера передали артиллерии, которая накрыла эту позицию.

    В 2025 году российские военные применили трофейные дроны для снабжения штурмовых подразделений на передовой водой, едой и боеприпасами.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 15:29 • Новости дня
    Московский военный округ направил на службу свыше 35 тыс. призывников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 35 тысяч призывников направит Московский военный округ в рамках весеннего периода отправки граждан для прохождения военной службы, сообщили в пресс-службе МВО.

    Свыше 35 тыс. призывников будет направлено Московским военным округом для прохождения военной службы в весенний призыв, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказали в пресс-службе округа, подчеркнув, что отправка граждан к местам службы пройдет с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

    Временно исполняющий обязанности начальника организационно-мобилизационного управления МВО полковник Игорь Головач уточнил: «Срок военной службы по призыву по-прежнему составит 12 месяцев». Все призывники будут направляться в пункты постоянной дислокации воинских частей и соединений на территории России, за исключением Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

    Стало известно, что наиболее талантливые выпускники вузов, годные к службе и имеющие профильное высшее образование, будут направлены в научные роты, а кандидаты в сборную России по олимпийским видам спорта – в спортивные роты. Молодые специалисты также отправятся работать в научно-производственные подразделения.

    Головач особо подчеркнул, что призывники не будут участвовать в задачах спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весенняя призывная кампания в России проводится в плановом порядке и не связана с проведением специальной военной операции. Президент Владимир Путин подписал указ о старте весенней призывной кампании с 1 апреля по 15 июля на призыв 160 тыс. человек. Москва в рамках осеннего призыва направит на военную службу свыше 9 тыс. новобранцев в части Центрального региона и Московского военного округа на срок 12 месяцев.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 58 украинских БПЛА за шесть часов

    Tекст: Ольга Иванова

    За шесть часов системы противовоздушной обороны уничтожили 58 украинских беспилотников в нескольких российских регионах и над акваториями Азовского и Черного морей.

    В течение шести часов российские средства противовоздушной обороны сбили 58 украинских беспилотников на территории нескольких регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    По информации ведомства, дежурные подразделения ПВО работали с 14.00 до 20.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за шесть часов уничтожили 77 украинских беспилотников в разных регионах страны, включая Крым и территорию над Черным морем. В результате ночной атаки БПЛА были повреждены объекты «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    ВСУ применили графитовые бомбы против энергосистемы ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска применили графитовые бомбы при атаке на энергетические объекты ДНР 5 апреля, сообщили в штабе обороны республики.

    Украинские войска применили графитовые бомбы при атаке на энергетические объекты Донецкой народной республики 5 апреля, передает ТАСС.

    В штабе обороны республики уточнили, что при разрыве в воздухе такие боеприпасы выбрасывают тонкие графитовые нити, вызывающие замыкания на линиях электропередачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетики ДНР восстановили свет у части почти 500 тыс. жителей, обесточенных в результате ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре.

    Украинские боевики в ходе беспрецедентной атаки на энергосистему республики повредили Зуевскую и Старобешевскую теплоэлектростанции.

    В Донецкой народной республике ввели режим чрезвычайной ситуации после массированной атаки беспилотников на эти объекты энергетической инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 06:22 • Новости дня
    Первые три Як-130М пообещали построить до 2027 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три летных экземпляра учебно-боевого самолета Як-130М будут готовы к полетам до конца 2026 года, сообщил управляющий директор ПАО «Яковлев» (входит в ОАК, «Ростех») Василий Прутковский.

    Прутковский сообщил, что три учебно-боевых самолета Як-130М будут готовы к полетам до конца 2026 года, передает РИА «Новости». По его словам, «пока три самолета в изготовлении. Друг за другом с разницей в пару месяцев до конца года у нас будут готовы три летных экземпляра. Дальше будем проводить летные испытания», – отметил Прутковский.

    Ранее глава компании также сообщил, что первый опытный полет Як-130М запланирован на июнь этого года. Прототип модернизированной машины впервые был представлен на выставке «Армия-2024».

    Как уточнили в пресс-службе ПАО «Яковлев», Як-130М получит комплекс управляемого вооружения. Это расширит его возможности для боевого применения в конфликтах низкой интенсивности в роли легкого штурмовика. Базовая версия Як-130 создавалась как современный самолет для обучения военных летчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опытный образец учебно-боевого Як-130М уже отправили на наземные и летные испытания.

    Специалисты компании «Яковлев» изготовили второй опытный образец Як-130М для последующих испытаний.

    Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые представили мировой публике на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 06:40 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как солдаты ВСУ дезертируют через леса под Липцами

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Терновой, Польного, Весёлого, Покаляного, Амбарного, Лозовой и села Землянки, а деморализованные солдаты ВСУ под Липцами пытались дезертировать через леса.

    «На Липцовском направлении деморализованные в результате нашего систематического огневого воздействия и отсутствия ротаций солдаты 72 омбр и 127 отмбр ежедневно оставляют позиции и пытаются через лесные массивы дезертировать из ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что в связи с неспособностью украинской военной полиции своевременно отправить группы для поиска дезертиров, командование ВСУ перебросило в Харьковскую область боевые группы нацгвардии. Часть их будет распределена по боевым группам, другие станут выполнять исключительно карательные функции.

    На Волчанском направлении штурмовые группы «Северян» за сутки продвинулись на 14 участках до 300 метров. На Великобурлукском направлении продвижение на трёх участках составило до 600 метров.

    На Сумском направлении бойцы уничтожали противника в районах Песчаного, Храповщины, Мирополья, Вольной Слободы, Пустогорода, города Сумы и села Бруски.

    В Шосткинском районе штурмовики продвинулись на расстояние до 150 метров на двух участках. В ходе упорных боев в Сумском районе «Северяне» продвинулись на 14 участках. За сутки продвижение составило до 150 м.

    В Краснопольском районе один солдат ВСУ был взят в плен, всего на четырех участках бойцы продвинулись на расстояние до 200 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Один военнослужащий 157 омбр ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали о расширении близ Амбарного кладбища техники ВСУ. Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов.


    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 09:35 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал об обучении военных в Германии по стандартам 1945 года

    Пленный ВСУ Гуня рассказал об обучении военных в Германии по стандартам 1945 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Целью обучения украинских военнослужащих в Европе является отмывание денег, программа их общей военной подготовки актуальна для 1945 года, заявил пленный ВСУ Владислав Гуня, который программу базовой общей военной подготовки осваивал в Германии.

    Гуня рассказал, что программа военной подготовки украинских военных в Европе на практике малоэффективна и устарела, передает ТАСС. Он прошёл курс базовой военной подготовки в Германии и считает, что реальные задачи обучения связаны с освоением выделенных средств.

    «Это было больше похоже на отдых с легкой физической нагрузкой. То, чему учат немцы, актуально для 45-го года. Цель этого обучения – просто отмыть деньги, Европа дала деньги, надо их куда-то распихать, вот они придумали курс. Десять тысяч евро, по-моему, за месяц обучения одного солдата», – сказал Гуня.

    Он также рассказал, что большинство пропавших без вести солдат 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ, где он служил, на самом деле погибли. По словам пленного, командование регулярно отправляло бойцов на заведомо опасные задания, что приводило к большим потерям.

    Гуня уточнил, что сейчас в этом подразделении отмечается рекордное количество пропавших без вести, и, по его мнению, 90% из них уже погибли. Чтобы не повторить их судьбу, он решил добровольно сдаться в плен российским военным из группировки «Центр».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Бутенко рассказал о безразличии немецких инструкторов в Германии и недостаточном объеме обучения.

    Пленный украинский военный Федор Дыбиц заявил о бессмысленности боевой подготовки в учебном центре в Испании и отсутствии у бойцов ВСУ обещанного преимущества.

    Другой пленный военнослужащий ВСУ из 117-й отдельной механизированной бригады назвал происходящее на Украине отмыванием денег и продажей страны Западу и отметил отправку людей на фронт без подготовки.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 12:43 • Новости дня
    Черноморский флот отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ
    Черноморский флот отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря отражена атака безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ: были уничтожены четыре БЭК, а также управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД».

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет, энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и сборки БПЛА самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 693 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 132 011 беспилотников, 653 ЗРК, 28 725 танков и других бронемашин, 1696 боевых машин РСЗО, 34 308 орудий полевой артиллерии и минометов, 58 752 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в конце прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Ранее ВС России поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры ВСУ. Кроме того, они поразили используемые ВСУ аэродромы, а также поразили авиатехнику на военных аэродромах ВСУ.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 10:04 • Новости дня
    Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта в ДНР

    Пушилин сообщил о расширении контроля ВС России вокруг Константиновки

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвигаются на всей линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике, улучшая позиции у Константиновки и в районах Илиновки и Новодмитровки, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, российские войска продолжают наступление практически на всей линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике, передают «Вести».

    Особое внимание уделяется продвижению к Константиновке, где российские военные улучшили тактические позиции на флангах в районах Илиновки и Новодмитровки. Пушилин отметил, что именно в этом направлении сейчас идут основные боевые действия.

    Краматорско-Славянская агломерация, по словам главы ДНР, стала ключевым направлением для нескольких силовых операций. Он пояснил, что российские войска выбивают противника с укрепленных позиций, что создает предпосылки для дальнейшего продвижения, в том числе в районе Краматорско-Славянской агломерации.

    Ранее российские штурмовые подразделения зашли на окраины Белицкого и улучшили позиции в центре Константиновки и у Нового Донбасса.

    Минобороны сообщило, что российские войска освободили Верхнюю Писаревку в Харьковской области и Бойково в Запорожье.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Киев удерживает фронт расстрелами дезертиров ВСУ.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 10:53 • Новости дня
    Путин поручил до 1 июня утвердить стратегию развития креативной экономики

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России должны до 1 июня представить окончательный вариант стратегии развития креативной экономики, рассчитанной до 2036 года, следует из поручения президента Владимира Путина.

    Президент Владимир Путин поручил правительству России доработать и утвердить стратегию развития креативной экономики на период до 2036 года не позднее 1 июня 2026 года.

    В документе отмечается, что стратегия должна быть согласована с уже ранее данными поручениями и учитывать необходимость утверждения федерального проекта по развитию креативных индустрий, который войдет в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщается на сайте Кремля.

    Стратегия разрабатывается с прицелом на долгосрочное развитие и поддержку творческих индустрий в России.

    Ранее премьер Михаил Мишустин поручил разработать стратегию развития креативной экономики.

    «Школа муниципальных команд» представила проектные инициативы для развития российских регионов.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Кузбассе пропал Герой России Алексей Асылханов
    Тегеран потребовал пересмотра полномочий главы МАГАТЭ
    Лукашенко посоветовал Израилю «не показывать свою прыть»
    Орбан заявил о ежедневном подтверждении Украиной непригодности для ЕС
    Осужденный за терроризм экс-мэр Махачкалы отсудил у государства 346 тыс. рублей
    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты
    Поклонская раскрыла Собчак причины отказа от христианства

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности

    Перейти в раздел

    Подводные исследования готовят Китай к войне с США

    Китай замечен в масштабных подводных исследованиях. По целому ряду признаков, перед нами не просто научное любопытство, а серьезная работа по подготовке к большой подводной войне с Соединенными Штатами. Какое значение гидрология и гидроакустика имеют для подводного противостояния и как в свое время сами США занимались такими исследованиями? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации