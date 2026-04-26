NYT: Иранские переговорщики собираются вернуться в Пакистан для переговоров

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The New York Times со ссылкой на иранские государственные СМИ, министр иностранных дел Аббас Аракчи вновь посетит Исламабад, где Пакистан выступает посредником на переговорах по прекращению конфликта на Ближнем Востоке.

Переговоры оказались под угрозой срыва в субботу, когда Дональд Трамп неожиданно отменил визит своих ключевых советников, в том числе спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера. Сам Трамп объяснил это тем, что «иранцы будут тратить время американцев впустую», хотя позднее отметил, что Иран предложил новые условия для обсуждения. На данный момент не ясно, когда и вернутся ли американские переговорщики в Исламабад.

По мнению аналитиков, ни США, ни Иран не заинтересованы в затягивании войны, но согласовать условия долгосрочного мирного соглашения пока не удается. Трамп неоднократно угрожал нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана, стремясь вынудить его лидеров принять американские условия, однако каждый раз давал Тегерану отсрочку для продолжения переговоров.

Американский президент также заверял, что Иран согласился на большинство требований США по окончанию конфликта, начавшегося с совместной атаки США и Израиля на Иран в конце февраля. Тегеран категорически опровергает такие заявления и настаивает на собственных условиях перемирия.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что по итогам переговоров в Исламабаде Исламская республика намерена дождаться от США реальных шагов, подтверждающих их отказ от агрессивной политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская делегация покинула Пакистан без встречи с представителями США. Перед этим Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.

Ранее Тегеран окончательно отказался от участия в запланированных переговорах с Вашингтоном в Исламабаде.