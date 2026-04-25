Иранская делегация покинула Пакистан, не встретившись с представителями США

Делегация Ирана покинула Пакистан, не встретившись с представителями США

Tекст: Вера Басилая

Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на корреспондента на месте событий, иранская делегация, в которую входил министр иностранных дел Аббас Аракчи, покинула Исламабад после целого дня переговоров на высоком уровне с премьером и главой МИД Пакистана, передает «Интерфакс». Перед отъездом делегация передала пакистанскому руководству официальный список требований Тегерана по прекращению войны с США.

В своем сообщении в телеграм-канале Аракчи сообщил, что встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Исхаком Даром. Аракчи отметил: «Изложил принципиальные позиции нашей страны в отношении последних событий, связанных с режимом прекращения огня и полным окончанием навязанной войны против Ирана».

Премьер-министр Пакистана назвал встречу с иранской делегацией теплой и отметил, что стороны обсудили актуальные вопросы и возможности укрепления двусторонних отношений.

Ранее СМИ писали о запланированной встрече Аракчи с американской делегацией, в которую должны были войти спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, однако она не состоялась.

Президент США отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану.

Также американский лидер объяснил отмену визита Уиткоффа в Пакистан возникшей «неразберихой» в Иране.