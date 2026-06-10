Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
Трамп объявил о полной готовности соглашения с Ираном
Трамп: Соглашение США и Ирана полностью готово
Президент США Дональд Трамп сообщил, что двустороннее соглашение между Вашингтоном и Тегераном окончательно подготовлено.
По его словам, теперь иранской стороне остается лишь официально утвердить этот документ, передает ТАСС.
«Все, что им нужно сделать, – это начать подписывать бумагу. Она полностью готова», – подчеркнул политик во время общения с журналистами в Белом доме, комментируя текущий ход диалога с Ираном.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении сделки с Ираном.
В конце мая Трамп объявил о достижении финальной версии меморандума путем переговоров.
До этого американский лидер обсудил новые мирные инициативы в ходе сложного телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.